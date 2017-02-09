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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۵

فراز کمالوند:

داور ۱۰۰درصد اشتباه کرد/ گسترش فولاد از داوری طلب دارد

داور ۱۰۰درصد اشتباه کرد/ گسترش فولاد از داوری طلب دارد

تبریز – سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز گفت: داور ۱۰۰درصد اشتباه کرد چراکه جای استوک بازیکن حریف روی پای نصرتی مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر پنج شنبه در نشست خبری بعداز بازی گسترش فولاد با سایپا گفت: خدارا شکر که پیروز شدیم، ما شایسته این پیروزی بودیم و خیلی تلاش کردیم، اگر خدا نخواهد و همه عوامل هم دست به دست هم بدهند هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.

وی سپس با بیان اینکه گسترش فولاد خیلی از داوری طلب دارد، ادامه داد: داوران خیلی در بازی های ما اشتباه کرده اند و امروز نیز داور ۱۰۰ درصد اشتباه کرد. از کمیته داوران خواهش می‌ کنم که بازی را ببینند و اگر داور اشتباه کرده کارت قرمز بازیکن ما را برگردانند.

کمالوند با بیان اینکه کاملا مستحق این سه امتیاز بودیم، گفت: فکر می‌کنم با این برد به رده پنجم آمدیم و خدا را شکر می‌کنم.

سرمربی گسترش فولاد سپس با اشاره به اینکه نمی توانم جایگاه گسترش فولاد را در پایان فصل تخمین بزنم، گفت: نمی دانم پنجم می شویم یا دوم . نمی خواهم به بازیکنان تیمم استرس بدهم ولی سعی می کنیم نتایج خوبی کسب کنیم.

کد مطلب 3902503

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