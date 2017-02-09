داور ۱۰۰درصد اشتباه کرد/ گسترش فولاد از داوری طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر پنج شنبه در نشست خبری بعداز بازی گسترش فولاد با سایپا گفت: خدارا شکر که پیروز شدیم، ما شایسته این پیروزی بودیم و خیلی تلاش کردیم، اگر خدا نخواهد و همه عوامل هم دست به دست هم بدهند هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.

وی سپس با بیان اینکه گسترش فولاد خیلی از داوری طلب دارد، ادامه داد: داوران خیلی در بازی های ما اشتباه کرده اند و امروز نیز داور ۱۰۰ درصد اشتباه کرد. از کمیته داوران خواهش می‌ کنم که بازی را ببینند و اگر داور اشتباه کرده کارت قرمز بازیکن ما را برگردانند.

کمالوند با بیان اینکه کاملا مستحق این سه امتیاز بودیم، گفت: فکر می‌کنم با این برد به رده پنجم آمدیم و خدا را شکر می‌کنم.

سرمربی گسترش فولاد سپس با اشاره به اینکه نمی توانم جایگاه گسترش فولاد را در پایان فصل تخمین بزنم، گفت: نمی دانم پنجم می شویم یا دوم . نمی خواهم به بازیکنان تیمم استرس بدهم ولی سعی می کنیم نتایج خوبی کسب کنیم.