رادیو نمای تمام مراکز استانی صدا و سیما راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عسکری رییس رسانه ملی در آیین افتتاح رادیو نمای تمامی مراکز صداوسیما گفت: رادیو به عنوان یکی از رسانه‌های جمعی که قدمتی ۱۰۰ ساله در دنیا دارد از رسانه‌هایی تاثیرگذار در موضوع توسعه جوامع محسوب می‌شود.



وی اظهار کرد: رسانه‌ها به دلیل کارکردهای تخصصی خود نیازمند بازسازی و تقویت ارسال پیام به مخاطبان هستند، به همین دلیل نیز صداوسیما همگام با توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و رسانه‌ای، در این مسیر گام برداشته است.



رییس رسانه ملی در ادامه، ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص رادیو نما یادآور شد: رادیو نما رسانه‌ای است که می‌تواند با استفاده از جذابیت‌های هر دو رسانه رادیو و تلویزیون مخاطبان جدیدی را جذب و برنامه‌های رادیو را شنیدنی و در واقع دیدنی نیز کند. وی تصریح کرد: رادیو به‌عنوان یک رسانه پرنفوذ و تأثیرگذار علی‌رغم وجود رقبای جدی در حوزه تلویزیون و فضای مجازی، تلاش می‌کند تا اثرگذاری خود را حفظ کند. دکتر عسکری افزود: رادیونما پدیده‌ای نوین در دنیای رسانه‌ای است که ماهیت رادیو را تغییر نمی‌دهد، بلکه فضای رادیو را تکمیل می‌کند و با بهره‌گیری از مزیت تصویر از قدرت تأثیرگذاری بیشتر برخودار می‌شود.



عسکری در ادامه تأکید کرد: پس از افتتاح آزمایشی رادیو نما در شبکه‌های ملی، امروز شاهد راه‌اندازی رادیو نما در تمامی مراکز صداوسیما هستیم که این اقدام، گامی ارزنده در موضوع عدالت رسانه‌ای در تمام کشور است. دکتر عسکری افزود: با اقدامات انجام شده و برنامه‌ریزی‌های آتی، دایره مخاطبان رسانه رادیو در تمام کشور افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: رادیو در استان‌ها یکی از رسانه‌های تاثیرگذار در توسعه منطقه محسوب می‌شود و لذا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صداوسیمای مراکز نقش صداوسیما در توسعه پایدار افزایش خواهد یافت.



رییس سازمان صداوسیما با اشاره به این مطلب که در فضای مجازی میلیون‌ها کاربر باید احساس کنند که رادیوی مورد علاقه آن‌ها با تغییرات دنیای مدرن همراه است، تأکید کرد که پخش اینترنتی صدای استان‌ها باید تقویت شود و همکاران صدای استان‌ها باید با تولید برنامه‌های فاخر و هنرمندانه ضمن تأمین نیاز متنوع مخاطبان، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و قومیتی مناطق مختلف در خدمت ارتقای فرهنگ و اقتصاد کشور باشند.



عسکری با بیان این مطلب که رسیدن به قله موفقیت، نیازمند سطحی از توانمندی‌ در تولید و انتشار پیام است، یادآور شد: اقدامات رسانه ملی نشان از توانمندی بالای صداوسیما است که اولاً با مجهز بودن به مدرن‌ترین فناوری‌های رسانه‌ای زمینه دریافت مطلوب محتوا را برای مخاطبان فراهم می‌آورد، در ثانی با تولید محتواهایی ارزشمند در قالب‌های مختلف برنامه‌سازی، تلاش می‌کند که نیاز مخاطبان را تا حد زیادی برطرف سازد.



وی یادآورد شد: ما با تلاش و کار مضاعف در عرصه تولید و انتشار پیام در موضوعات مختلف، به رسانه‌ای مرجع در منطقه تبدیل خواهیم شد و این با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رسانه ملی امکان‌پذیر است.



در این مراسم، علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه در سخنانی، اظهار داشت: با راه‌اندازی این پروژه، گستره پوشش رادیو به گستره تلویزیون پیوند داده شد.



وی گفت: افزودن تصاویر به رادیو با هدف ایجاد تمرکز در مخاطب و اضافه‌کردن اطلاعات دریافتی، عاملی برای دیده‌شدن رادیوست، چرا که جذابیت بیشتری را برای مخاطب فراهم می‌کند. علیدادی تصریح کرد: رادیو نما در صفحات تصویری خود نشان‌دهنده هنر عکاسی، نقاشی، خط، گرافیک و هنرهای مبتکرانه افراد است و کمک زیادی در ارائه اطلاعات محتوایی برنامه‌ها به مخاطبان خواهد کرد.



در ادامه، دارابی معاون امور استان‌های صداوسیما نیز در سخنانی ضمن اشاره به تنوع، تکثیر و تعدد رسانه‌ها گفت: افتتاح رادیونمای استان‌ها گامی است که رسانه رادیو بتواند در سپهر رقابتی که وجود دارد، مرجعت خود را همچنان حفظ کند. وی اظهار داشت: با توجه به گنجینه فراوانی که به‌لحاظ فرهنگی و هنری در استان‌ها وجود دارد، انتظار می‌رود که صداوسیمای مراکز با بهره‌گیری از این ظرفیت‌های غنی، در تولید محتوا تحول‌آفرینی را در دستور کار خود قرار دهند.



در این مراسم، رادیو نمای چهار مرکز قم، آبادان، سیستان و بلوچستان و کردستان با دستور رییس رسانه ملی به‌طور نمادین افتتاح شدند و پس از آن رادیو نمای تمامی مراکز به‌طور رسمی آغاز به کار کردند.