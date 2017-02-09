مردم برای حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن آماده اند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بانگ تکبیر و ندای الله اکبر در آسمان استان تهران طنین انداز شد.

مردم متدین و انقلابی استان تهران نیز همراه با مردم سراسر کشور، ندای تکبیر در اماکن عمومی و پشت بام منازل سر داده و یاد و خاطره سال ها حماسه و ایثار را گرامی داشتند.

مردم استان تهران همزمان با ندای تکبیر در شب پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کردند که در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضور حماسی خواهند داشت.

در شهرستان ورامین نیز مراسم محوری ندای تکبیر همزمان با شب ۲۲ بهمن در خیابان مسجد جامع برگزار و نوای الله اکبر در سراسر این خیابان طنین انداز شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال به دلیل تقارن ایام پیروزی انقلاب اسلامی با فاطمیه، برنامه نورافشانی برگزار نشد اما مردم استان تهران ندای تکبیر را در محافل و اماکن عمومی سر دادند.

وی افزود: سردادن شعار تکبیر در شب پیروزی انقلاب اسلامی ایران از آیین های قدیمی و سنتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که هر ساله با شکوه خاصی برگزار می شود.

محمودی ادامه داد: مردم ایران اسلامی با سر دادن تکبیر، آمادگی خود را برای حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام کردند.