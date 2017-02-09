مسئولان خراسان شمالی مردم رابه شرکت در راهپیمایی۲۲بهمن دعوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله مهماننواز، حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی و محمدرضا صالحی برای حضور پرشور در راهپیمایی یومالله ٢٢ بهمن بیانیه مشترکی صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: بار دیگر فجر پیروزی انقلاب اسلامی فرارسید درحالیکه هنوز هم جهانیان از پیروزی ملت بزرگ ایران در برابر رژیم خودکامه تا دندانمسلح و پشتگرم به قدرتهای خارجی، در حیرتاند؛ ملتی که تنها با اتکال به قدرت لایزال الهی و هدایتهای پیامبرگونه امام و مقتدایشان، با دستان خالی اما مشتهای گرهکرده، صفوفی منسجم شکل دادند و با استقامت و بردباری و جانفشانی، پس از سالها مبارزه سرانجام به خواسته خود، استقلال آزادی و جمهوری اسلامی رسیدند.
این بیانیه میافزاید: انقلاب اسلامی ایران، انقلابی مبتنی بر اخلاق، معنویت و فرهنگ بود و احیای آموزههای دین مبین حضرت ختمیمرتبت (ص) را سرلوحه خود داشت و الهامبخش مبارزات آزادیخواهان سراسر جهان شد و امروز نیز یگانه پرچمدار حمایت از حقطلبی و مبارزه با دسیسههای ظالمانه استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل است.
در این بیانیه تصریحشده است: اکنون در سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از یکایک مردم ولایتمدار خراسان شمالی، باب الرضا (ع) و گنجینه معرفتها دعوت میکنیم ضمن تجدید بیعت با آرمانهای والای شهدای گرانقدر و امام شهیدان حضرت امام خمینی (ره) به ندای رهبر فرزانه خود حضرت آیتالله خامنهای (مدظله) لبیکگویند و همچون سالهای گذشته، بر شادی دوستداران این نظام اسلامی و یاس و نومیدی دشمنان قسمخوردهاش بیفزایند.
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