پزشکیان در پیامی درگذشت پدر بزرگوار شهیدان اسفندیاری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت مرحوم حاج جمعه اسفندیاری، پدر بزرگوار شهیدان والا مقام اسفندیاری و همسر شهیده معزز زهرا اسفندیاری غریب وند تصریح کرد:این پدر صبور که در نخستین روزهای دفاع مقدس در جریان بمباران ناجوانمردانه رژیم بعثی، عزیزان خود را از دست داد، سال‌های طولانی داغ سنگین این فراق را با ایمان، صبوری و سرافرازی تحمل کرد و یاد و نامی ماندگار از خود در دفتر زرین دفاع مقدس ثبت کرد.



متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم حاج جمعه اسفندیاری، پدر بزرگوار شهیدان والامقام اکبر، مهری، نسرین و فروغ اسفندیاری و همسر شهیده معزز زهرا اسفندیاری غریب وند را به خانواده محترم ایشان و مردم مقاوم استان خوزستان، به‌ویژه مردم شهیدپرور مسجدسلیمان، تسلیت می گویم.

این پدر صبور که در نخستین روزهای دفاع مقدس در جریان بمباران ناجوانمردانه رژیم بعثی، عزیزان خود را از دست داد، سال‌های طولانی داغ سنگین این فراق را با ایمان، صبوری و سرافرازی تحمل کرد و یاد و نامی ماندگار از خود در دفتر زرین دفاع مقدس ثبت کرد.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با شهیدان گرانقدرش و برای عموم بازماندگان، صبر، اجر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور اسلامی ایران