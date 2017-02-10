واریز ۹۵درصد مطالبات چایکاران/ صرفه جویی۵۵میلیون دلاری در واردات

محمدولی روزبهان در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران با بیان اینکه امسال درآمد ریالی چایکاران نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد رشد داشته است، اظهارداشت: امسال ما ۲۳۴ میلیارد تومان برگ سبزچای از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری کردیم که این رقم در سال گذشته حدود ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۲.۵ درصد رشد داشته است، گفت: ما امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش تولید داشتیم.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه سال گذشته کل مطالبات چایکاران را در نیمه اول اسفندماه تسویه کردیم، افزود: میزان تولید برگ سبز چای در مقایسه با سال ۹۳؛ تقریبا بیش از دو برابر شده، در سال ۹۳ حدود ۶۴ هزارتن برگ تولید کرده بودیم که امسال این عدد به حدود ۱۳۹ هزارتن رسیده است.

*پرداخت ۸ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران

روزبهان با اشاره به اینکه در هفته جاری حدود ۸ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران در سه نوبت به حساب آنان واریز شد، افزود: بنابراین، مجموع مطالبات پرداختی چایکاران به ۲۲۱ میلیارد تومان رسید و حدود ۹۵ درصد بدهی ما به تولیدکنندگان تسویه شد.

وی ادامه داد: حدود ۱۳.۵ میلیارد تومان دیگر از مطالبات باقی مانده است که این رقم نیز با دریافت قدرسهم کارخانجات به زودی پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور به این پرسش که آیا مطالبات چایکاران تا پایان سال‌جاری پرداخت خواهد شد؟ پاسخ داد: قطعا همین طور خواهد بود چراکه عمده مطالبات پرداخت شده و ما در تلاش هستیم باقی آن را نیز به سرعت پرداخت کنیم.

روزبهان درباره تعیین نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جاری نیز اظهارداشت:هنوز قیمت تضمینی چای و یکی دو محصول دیگر به شورای اقتصاد نرفته است و پیش بینی می‌کنیم در اسفندماه نرخ خرید این محصول اعلام ‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درآمد چایکاران و میزان تولید این محصول را طی سالیان اخیر مورد اشاره قرار داد و گفت: در آمد چایکاران در سال ۹۱، ۴۵ میلیارد تومان بوده، این عدد در سال ۹۲ به ۶۸ میلیارد تومان، در سال ۹۳ به ۸ میلیارد تومان، در سال ۹۴ به ۱۳۶ میلیارد تومان و در سال‌جاری نیز به ۲۳۴ میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد: کمترین میزان تولید برگ سبز چای در کشور مربوط به سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ بوده است؛ هیچ سالی میزان تولید برگ سبز چای به کمتر از ۱۰۰ هزار تن نرسیده بود اما در سال ۹۲؛ این اتفاق رخ داد و در سال ۹۳ نیز میزان تولید به ۶۵ هزارتن کاهش پیدا کرد.

روزبهان در اظهارنظری جداگانه تشکیل صندوق حمایت از صنعت چای کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در سال‌جاری تاکنون ۱۳ میلیارد تومان وام از محل این صندوق به همراه وام به زراعی و بهسازی کارخانجات پرداخت کرده‌ایم و این عدد را امسال به حدود ۷۰ میلیارد تومان می‌رسانیم.

وی با بیان اینکه ما کلا نوع وام به چایکاران و کارخانجات پرداخت می‌کنیم، ادامه داد: یکی از این وام‌ها از محل صندوق چای به چایکاران و کارخانجات برای تامین هزینه‌های جاری آنان داده می‌شود؛ براین اساس به چایکاران هکتاری یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان و به کارخانجات تا ۱.۹ برابر سرمایه‌ای که در صندوق دارند، وام پرداخت می‌شود که بهره آن نیز ۴ درصد است.

روزبهان افزود:وام دیگری که پرداخت می‌کنیم، از سال ۹۳ پرداخت آن آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد؛ میزان این وام ۳۰ میلیارد تومان است ضمن اینکه ۲۰ میلیارد تومان آن بدون بهره به چایکاران برای انجام عملیات به زراعی و هرس پرداخت می‌شود؛ که بازپرداخت آن ۵ ساله است، دو سال اول تنفس دارد و هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه امسال برای اولین به کارخانجات نیز وام بهسازی کارخانجات را با بهره ۴ درصد پرداخت می‌کنیم، گفت: دو سال اول این وام نیز تنفس است و در ۳ سال بعد از آن، بازپرداخت انجام می‌شود؛ این وام برای بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی خط و سیستم تولید، تهیه دستگاه‌های مناسب و بهداشتی کردن سیستم تولید است.

*مردم ۸۰ درصد چای تولیدی کشور را خریداری کردند

روزبهان با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد چای تولیدی کشور توسط مردم خریداری شده است، ادامه داد: امیدواریم حمایت‌های دولت از صنعت چای کشور استمرار پیدا کند.

رئیس سازمان چای کشور در بخش دیگری از سخنان خود کاهش واردات این محصول را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: سال گذشته ۱۹ هزار و ۶۰۰ تن و امسال حدود ۳۱ هزار و ۲۰۰ تن چای خشک در کشور تولید شده است بنابراین بیش از ۱۱ هزارتن در این زمینه افزایش تولید داشتیم.

روزبهان ادامه داد: اگر قیمت ۵ دلار را برای هر کیلو چای وارداتی در نظر بگیریم ما امسال حدود ۵۵ میلیون دلار صرفه جویی ارزی در این زمینه داشتیم.

به گفته رئیس سازمان چای کشور، طی دو سه سال اخیر، حدود ۴۰۰۰ هزار هکتار از باغات رها شده چای به سیستم تولید بازگشته است.

روزبهان با بیان اینکه زمانی حدود ۷۰ درصد نیاز کشور به چای در داخل تامین می‌شد، افزود: در سال ۹۳؛ این عدد به حدود ۱۳ درصد کاهش یافت اما خوشبختانه درحال حاضر حدود ۲۸ تا ۲۹ درصد نیاز کشور به چای در داخل تامین می‌شود.