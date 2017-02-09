آذربایجان با مهماندوست و بیگی قهرمان اروپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور تیم هایی از قاره سبز به مدت چهار روز در چهار رده سنی به میزبانی ترکیه و در شهر آنتالیا برگزار شد که تیم تکواندوی آذربایجان در بخش مردان و رده سنی بزرگسالان با کسب ۴ مدال طلا، ۳ نقره و ۳ برنز عنوان قهرمانی و تیم بانوان با کسب یک مدال طلا و ۲ برنز عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را کسب کردند.

میلادبیگی تکواندوکار ایرانی الاصل تیم ملی آذربایجان در ادامه روند موفقیت های خود، در این مسابقات هم درخشید و با شکست همه رقبا روی سکوی نخست ایستاد و به مدال طلا دست پیدا کرد.

در پایان مسابقات نیز تیم جمهوری آذربایجان با هدایت رضا مهماندوست جام بهترین تیم اروپا را از آن خود کرد. در رده نونهالان، نوجوانان هم عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی به تیم‌های آذربایجان رسید.