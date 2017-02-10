ایران نقشی مهم در مبارزه واقعی با «تروریسم و افراط گرایی» دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رسمی بزرگداشت سی و هشتمین‌سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بوسنی و هرزگوین با حضور «شفیق جعفروویچ» ریس مجلس نمایندگان، «صفت سوفتیچ» ریس مجلس اقوام، نماینده ریس شورای ریاست جمهوری، مقامات عالی رتبه وزات امور خارجه، نمایندگان جمعیت اسلامی و علمای مسلمان، کاردینال اعظم کلیسای کاتولیک، ده ها تن ازسفرا و دیپلمات های کشورهای های اروپایی و آسیایی و نمایندگان سازمان های بین المللی مستقر در بوسنی و هرزگوین در هتل بریستول سارایوو برگزار شد.

محمود حیدری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سارایوو ضمن خوش آمد گویی از حضور ارزشمند مسوولان این کشور در گرامیداشت سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشکر و قدردانی کرد.

حیدری تصریح کرد: روز ملی جمهوری اسلامی ایران یادآور پیروزی یکی از مهمترین و مردمی ترین انقلابهای قرن بیستم است که به استبداد و وابستگی پایان داد و استقلال، آزادی و مردم سالاری دینی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

سفیر کشورمان اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری تاریخ ساز و تمدن پرور، امن و با ثبات، غنی و قدرتمند افتخار میکند که نقشی مهم و پیشرو در مبارزه واقعی با تروریسم و افراط گرایی بعنوان تهدیدها و چالش های اصلی منطقه و جهان دارد.

حیدری با اشاره به حمایت های جمهوری اسلامی ایران از ملت مظلوم بوسنی در زمان جنگ افزود: مایلم‌ بر موضع کشورم مبنی بر حمایت از تحکیم صلح و ثبات در بالکان و حمایت از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و همزیستی دوستانه همه اقوام بوسنیایی تاکید کنم.

سفیر کشورمان با اشاره به افزایش مراودات سیاسی فرهنگی و اقتصادی بین میان ایران و بوسنی هرزگوین در ماه های اخیر ابراز امیدواری کرد در برهه فرارو شاهد رشد چشمگیر مناسبات دو کشور باشیم.

بر اساس این گزارش معاون وزیر خارجه، مدیر کل تشریفات، مدیر کل سیاسی و جمعی از دیگر مدیران وزارت خارجه، رییس گروه دوستی پارلمانی، ریس و اعضای انجمن دوستی بوسنی وایران، جمعی از نمایندگان و مقامات پارلمانی، وزیر کشاورزی فدراسیون، رییس و جمعی از اساتید دانشگاه سارایوو، رییس اتاق بازرگانی بوسنی هرزگوین و گروهی از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی، مقامات کانتونهای مختلف، نمایندگان جمعیت اسلامی بوسنی هرزگوین، نخبگان ایرانی و روسای نهادهای ایرانی مقیم بوسنی و هرزگوین نیز حضور داشتند.

در این مراسم، گروه موسیقی آوای خورشید از استان اصفهان که به مناسبت هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی حضور دارد، چند قطعه از آثار خود را اجرا نمودند که مورد استقبال فراوان حضار قرار گرفت.