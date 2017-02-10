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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

بحران دفاع در تیم منصوریان؛

مدافع استقلال دیدار با پرسپولیس را از دست داد/ فقط یک گزینه ماند!

مدافع استقلال دیدار با پرسپولیس را از دست داد/ فقط یک گزینه ماند!

تنها گزینه استقلال برای بازی کردن در پست دفاع راست در دربی، خسرو حیدری بازیکن با تجربه این تیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، هرایر مگویان مدافع ارمنستانی آبی پوشان امروز در تمرین این تیم حضور نیافت تا مسجل شود که او دربی ۸۴ را از دست داده است. مگویان که از ابتدای نیم فصل دوم هنوز نتوانسته برای این تیم به میدان رود، دربی را هم از دست داد تا هفتمین بازی متوالی آبی پوشان باشد که او در آن نقشی نخواهد داشت.

به این ترتیب و با توجه به مصدومیت وریا غفوری و غیبت او هم در این بازی، منصوریان با بحران مدافع راست در دربی مواجه است و تنها گزینه موجود برای وی در این بازی، استفاده از خسرو حیدری بازیکن با تجربه و کهنه کار این تیم است. بازیکنی که به دلیل زدن آخرین ضربه پنالتی مقابل السد از روحیه خوبی هم برخوردار است.

شاگردان علیرضا منصوریان از ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف پرسپولیس خواهند رفت تا تکلیف هشتاد و چهارمین رویارویی دو تیم  در تاریخ فوتبال ایران مشخص شود.

کد مطلب 3903170

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