رای دادگاه استیناف تصمیم خفت باری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به رای دادگاه سانفرانسیسکو درباره لغو منع قانون مهاجرت به این کشور، گفت که این تصمیم، خفت بار بوده است.

وی در پیام توئیتری خود نوشت: جنگ قانونی به راه افتاده است. از نظر کلی قابل توجه است که اعضای هیات دادگاه حتی برای استناد به اساسنامه به خود زحمت نداده اند. تصمیم خفت باری است.

قانون منع مهاجرت که اخیرا توسط ترامپ به امضا رسید توسط یکی از قضات فدرال ایالت واشنگتن به حالت تعلیق درآمد و پس از آن، فوریت رسیدگی به این قانون نیز رد شد که این اقدامات با واکنش شدید ترامپ مواجه شد.