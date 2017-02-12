پیروزی ارزشمند وولفسبورگ مقابل هوفن هایم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال وولفسبورگ و هوفن هایم روز یکشنبه در چارچوب هفته بیستم رقابتهای بوندس لیگای آلمان برابر هم صف آرایی کردند که طی آن تیم وولفسبورگ با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

در این بازی زوبر در دقیقه ۲۶ زننده گل نخست برای تیم هوفن هایم بود. در نیمه دوم تیم وولفسبورگ شرایط را تغییر داد و دو بار توسط ماکسیمیلیان آرنولد (۵۰) و دانیل دیداوی (۷۳) به گل دسست پیدا کرد.

اشکان دژاگه کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که اخیرا به تیم وولفسبورگ پیوسته است مثل دیدار قبل در فهرست این تیم قرار نگرفت.

تیم وولفسبورگ با این برد خانگی ۲۲ امتیازی شد و در رده چهاردهم جدول قرار گرفت. هوفن هایم نیز با ۳۴ امتیاز در مکان پنجم ایستاد و شانس صعود به رده سوم جدول را از دست داد.