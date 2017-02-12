مرجان اشرفی زاده کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران فیلم سینمایی «آبجی» که از سال گذشته آماده است، گفت: در حال حاضر از زمان قطعی اکران این فیلم اطلاعی ندارم، اما باید بگویم «آبجی» قرار بود پیش از برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اکران شود ولی به دلیل کمبود سالن و اکران تعداد زیادی از آثار در آن برهه، تصمیم گرفتیم اکران آن به زمان دیگری موکول شود.

وی افزود: با توجه به اینکه به یک زمان پرخطر و پر ریسک برای اکران رسیده‌ایم امیدوارم این اثر در یک زمان خوب به نمایش درآید چون هنوز از سال گذشته فیلم برای اکران باقی مانده است و فیلم های امسال هم به آنها اضافه می شوند، بنابراین مشکلاتی مانند تعدد فیلم و کمبود سالن و زمان به وجود می آید. البته باید بگویم پیش از این صحبت درباره اکران اسفند و یا اکران دوم نوروز بود که آنها هم هر کدام مسایلی دارند. با این وجود فکر می‌کنم اکران دوم نوروز زمان بهتری برای نمایش این اثر باشد.

اشرفی‌زاده با اشاره به فعالیت های جدیدش اظهار کرد: در حال حاضر مشغول نگارش یک فیلمنامه هستم که یک قصه زنانه دارد و با توجه به اینکه یک فیلمساز خانم هستم و دنیای زن ها را بیشتر می شناسم ترجیح می دهم فیلمی درباره زنان بسازم. به طور کلی من قصه هایی را که با درونیات انسان ها سر و کار دارند بیشتر می پسندم. برهمین اساس درونیات زن ها را هم بیشتر می شناسم و به ساخت فیلم هایی درباره زنان علاقه بیشتری دارم.

وی در پایان گفت: نگارش این فیلمنامه در مراحل اولیه است و امیدوارم شرایط به گونه ای باشد تا بتوانم سال آینده این فیلم را بسازم البته قبل از تمام این موضوعات من نیازمند این هستم که فیلم اولم دیده شود و بازخوردهای آن را ببینم. نیازمند این هستم که تهیه کننده ها و مردم فیلم من را ببینند. این ها مقدماتی برای ساخت فیلم بعدی است که امیدوارم این اتفاقات به موقع و درست بیفتد.

در «آبجی» گلاب آدینه، پانته آ پناهی ها، معصومه قاسمی‌پور، امیررضا دلاوری، حمیدرضا آذرنگ، شیرین یزدان بخش، بابک حمیدیان و سیاوش چراغی پور به ایفای نقش پرداخته اند.

این فیلم درباره طلا و عطی مادر و دختری است که سالیان سال است کنار هم زندگی می‌کنند، سال‌هایی به درازای زندگی آبجی یعنی حدود ۵۰ سال، اما این وضعیت پایدار نیست و روزهای جدایی از راه می‌رسد. این جدایی در حالی اتفاق میفتد که «آبجی» به دلیل شرایط ویژه‌ای که دارد بسیار وابسته به مادر است و طلا در زمان باقی مانده به دنبال امنیتی برای آینده آبجی است. آینده‌ای بدون حضور خودش.