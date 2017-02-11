اکران فیلم های کوتاه برای دانش آموزان در حوزه هنری استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری سمنان، داوود یاراحمدی بیان داشت: همزمان با ایام ا... دهه فجر و سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فیلم های کوتاه داستانی و انیمیشن هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار برای دانش آموزان برخی از مدارس ابتدایی شهرستان سمنان از تاریخ ۱۷ الی ۲۰ بهمن ۹۵ در حوزه هنری استان سمنان اکران شد.

وی افزود: فیلم های کوتاه داستانی آلبالو خشکه، فتوکپی، کلاس، دوئل، صف و سرند و فیلم های انیمیشن: اتلاف وقت، از شایعه تا واقعیت، استفاده صحیح از فناوری، لوازم خانگی، بازی کلش، تقلید از فرهنگ های بیگانه، فضای اجتماعی و کانون گرم خانواده از مجموعه های بختک یک و دو در زمره فیلم های این همایش بودند.

رئیس حوزه هنری استان سمنان گفت: همچنینانیمیشن های مجموعه خاکریزهای نمکی یک و دو شامل پهلوان پنبه یک و دو، گودزیلا وارد می شود، ماموریت ویژه، سین هفتم، دیکتاتورهای ابله، جبران می کنم، خواب نمای بدشانس، خشم شب و ترکش های پفکی و همچنین انیمیشن های ظهر روز دهم و مردی که خودش را کشت، طی چهار روز صبح ها از ساعت ۹ الی ۱۲ برای دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه فاطمیه و انبیاء و مدارس ابتدایی پسرانه شهدای هسته ای و پاسداران اسلام در سالن ماه حوزه هنری استان سمنان به نمایش درآمد.

یاراحمدی افزود: اکران فیلم های کوتاه داستانی و انیمیشن هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار از سوی دفتر هنرهای تصویری و پویانمایی حوزه هنری استان سمنان و با همکاری سازمان دانش آموزی استان سمنان برگزار شد.