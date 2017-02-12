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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۲

در جلسه امروز مجلس؛

ایراد شورای نگهبان به لایحه اساسنامه «ایتا» رفع شد

ایراد شورای نگهبان به لایحه اساسنامه «ایتا» رفع شد

نمایندگان مجلس با اضافه کردن تبصره‌ای به اساسنامه سازمان فرهنگی، هنری فارسی زبانان «ایتا» ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را رفع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی، هنری فارسی زبان (ایتا) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان برای رفع ایرادات شورای نگهبان، تبصره‌ای را به ماده واحده اساسنامه این سازمان اضافه کردند. براساس این تبصره مقرر شد مفاد این اساسنامه و کلیه مقررات مربوط به این سازمان در صورت انطباق با موازین شرعی و قوانین جمهوری اسلامی قابل قبول باشد.

منظور از هیئت امنا مندرج در بند «ب» ماده «۱» و اجزاء «ب» و «پ»، بند «۳» ماده «۳» همان شورای وزیران است.

کد مطلب 3904551

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