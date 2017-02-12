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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

پس از عدم مشارکت ۸۹ نماینده در رای گیری مطرح شد؛

انتقاد پزشکیان از کوتاهی برخی نمایندگان برای رأی دادن

انتقاد پزشکیان از کوتاهی برخی نمایندگان برای رأی دادن

نایب رئیس اول مجلس نسبت به عدم مشارکت بخش قابل توجهی از نمایندگان برای رأی دادن به طرح‌ها و لوایح انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده دارد، نسبت به عدم مشارکت کافی نمایندگان در هنگام رأی‌گیری برای طرح‌ها و لوایح تذکر داد.

پس از اعلام رأی‌گیری نایب رئیس مجلس برای اصلاحات طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی مشخص شد که ۸۹ نفر در رأی‌گیری مشارکت نکرده‌اند.

پزشکیان با انتقاد از این مسئله، خطاب به نمایندگان گفت: وقتی حضور دارید و مسئله‌ای مطرح می‌شود، رأی ندادن شما باعث مشکل می‌شود.

وی با اشاره به جنبه‌های شرعی، اعتقادی و علمی‌ رأی ندادن نمایندگان در صحن مجلس تصریح کرد: خواهش می‌کنم رأی خودتان را بدهید و در رأی‌گیری مشارکت کنید.

با وجود تذکر نایب رئیس اول مجلس، در دستور کار بعدی بررسی شده نیز حداقل ۶۶ نفر از نمایندگان در رأی‌گیری مشارکت نکردند!

کد مطلب 3904642

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