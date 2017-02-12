بکارگیری افراد دوتابعیتی‌ و مشکوک به جاسوسی درکمیته اقتصادی برجام

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال ملی سه تن از نمایندگان از علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص به کار گیری دو تابعیتیها و افراد مشکوک به جاسوسی در کمیته اقتصادی برجام، اعلام وصول شد.
بدین ترتیب، وزیر اقتصاد در آینده نزدیک برای پاسخ به این سوال در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.
گفتنی است در آخرین جلسه علنی مجلس پیش از تعطیلات هفته گذشته نیز، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نامهای به نمایندگان، وجود افراد دوتابعیتی در هیئت دولت و در دستگاههای اجرایی را رد کرده بود.
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