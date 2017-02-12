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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

وزیر اقتصاد در راه بهارستان قرار گرفت؛

بکارگیری افراد دوتابعیتی‌ و مشکوک به جاسوسی درکمیته اقتصادی برجام

بکارگیری افراد دوتابعیتی‌ و مشکوک به جاسوسی درکمیته اقتصادی برجام

به کارگیری افراد دوتابعیتی و مشکوک به جاسوسی در کمیته اقتصادی برجام، وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال ملی سه تن از نمایندگان از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص به کار گیری دو تابعیتی‌ها و افراد مشکوک به جاسوسی در کمیته اقتصادی برجام، اعلام وصول شد.

بدین ترتیب، وزیر اقتصاد در آینده نزدیک برای پاسخ به این سوال در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.

گفتنی است در آخرین جلسه علنی مجلس پیش از تعطیلات هفته گذشته نیز، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نامه‌ای به نمایندگان، وجود افراد دوتابعیتی در هیئت دولت و در دستگاه‌های اجرایی را رد کرده بود.

کد مطلب 3904736

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    نظرات

    • ایرانی در حیرت IR ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
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      امان از این همه بی تدبیری

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