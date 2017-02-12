مقررات و فراخوان جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس توافق‌نامه بین سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، شهرداری اصفهان و بنیاد سینمایی فارابی سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان از ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۶ برابر با ۳۰ ژوئن تا ۶ جولای ۲۰۱۷ میلادی بر اساس شرایط و مقررات زیر برگزار می‌شود.



علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های بنیاد سینمایی فارابی (www.fcf.ir) و جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان (www.icff.ir) و مطالعه متن کامل فراخوان در این جشنواره شرکت کنند.



متن کامل فراخوان سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به شرح ذیل است:



اهداف جشنواره

الف) معرفی آثار برتر سینمای کودک و نوجوان در عرصه ملی و بین‌المللی و تقدیر از پدیدآورندگان این آثار

ب) زمینه‌سازی حضور فعالان سینمای کودک و نوجوان در بخش‌های متنوع جشنواره

ج) رشد و رونق تولید و نمایش در سینمای کودک و نوجوان، از طریق زمینه سازی برای تبادل اندیشه و تعامل میان دست‌اندرکاران سینمای کودک و نوجوان، صاحب نظران و مخاطبان



بخش های جشنواره:

۱) مسابقه سینمای بین‌الملل

-فیلم‌های سینمایی، فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی (کوتاه ۳دقیقه تا ۳۰ دقیقه – نیمه بلند از ۳۰ دقیقه تا ۷۰ دقیقه)

- فیلم‌های سینمایی پویانمایی، فیلم‌های کوتاه و نیمه بلند پویانمایی (کوتاه ۳ دقیقه تا ۳۰ دقیقه – نیمه بلند از ۳۰ دقیقه تا ۷۰ دقیقه)



جوایز مسابقه بین الملل

الف) مسابقه فیلم‌های سینمایی، کوتاه و نیمه بلند

۱- بهترین فیلم بلند (به تهیه کننده)

۲- بهترین کارگردانی فیلم بلند

۳- بهترین فیلمنامه سینمایی

۴- بهترین فیلم کوتاه یا نیمه بلند (به کارگردان)

۵- جایزه ویژه هیأت داوران



ب) مسابقه فیلم‌های پویانمایی (سینمایی، کوتاه و نیمه بلند)

۱- بهترین فیلم سینمایی پویانمایی (به تهیه کننده)

۲- بهترین کارگردانی فیلم سینمایی پویانمایی

۳- بهترین فیلم کوتاه یا نیمه بلند پویانمایی (به کارگردان)

۴- جایزه ویژه هیأت داوران



ج) جایزه سیفژ:

یک هیات داوری بین‌المللی (یک ایرانی و دو خارجی) معرفی شده از سوی سازمان سیفژ (سازمان بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان) جایزه اصلی این سازمان جهانی را به بهترین فیلم بلند جشنواره اهدا خواهد کرد. این جایزه به تشخیص هیات داوران، به کارگردان یا تهیه‌کننده فیلم اهدا خواهد شد.

این هیات یک دیپلم افتخار نیز به یک فیلم کوتاه یا نیمه بلند (اعم از سینمایی یا پویانمایی) اهدا خواهد کرد.



۲) مسابقه سینمای ایران

الف- فیلم‌های سینمایی

ب- آثار بلند داستانی (غیر سینمایی)

ج- فیلم‌های کوتاه و نیمه بلند

د- فیلم‌های پویانمایی (سینمایی، کوتاه و نیمه بلند)



جوایز مسابقه سینمای ایران

الف) مسابقه فیلم‌های سینمایی

۱- بهترین فیلم سینمایی (به تهیه کننده)

۲- بهترین کارگردانی

۳- بهترین فیلمنامه

۴- بهترین بازیگر

۵- بهترین دستاورد فنی و هنری

۶- جایزه ویژه هیأت داوران



* در صورت حضور آثار عروسکی به تعداد قابل رقابت جوایز زیر به آثار عروسکی اهدا خواهد شد.

- بهترین طراحی

- بهترین صدا پیشگی

- بهترین عروسک گردانی



ب) مسابقه آثار بلند داستانی (غیر سینمایی)

۱- بهترین فیلم (به تهبه کننده)

۲- بهترین کارگردانی

۳- بهترین فیلم نامه



ج) مسابقه فیلم های (کوتاه و نیمه بلند)

۱- بهترین فیلم (به تهیه کننده)

۲- بهترین کارگردانی

۳- بهترین فیلمنامه

۴- جایزه ویژه هیأت داوران



د) مسابقه فیلم‌های پویانمایی (سینمایی، کوتاه و نیمه بلند)

۱- بهترین فیلم پویانمایی سینمایی (به تهبه کننده)

۲- بهترین کارگردانی پویانمایی سینمایی

۳- بهترین فیلم پویانمایی کوتاه یا نیمه بلند (به تهیه کننده)

۴- بهترین کارگردانی کوتاه یا نیمه بلند

۵- بهترین فیلمنامه سینمایی، کوتاه یا نیمه بلند

۶- جایزه ویژه هیأت داوران



۳) جایزه ویژه شهید بهنام محمدی:

در این بخش تندیس زرین شهید بهنام محمدی (شهداء کودک و نوجوان) به تهیه کننده یا کارگردان یک فیلم اهدا خواهد شد.



۴) مسابقه فیلمنامه نویسی

آیین نامه و شرایط شرکت در این بخش جداگانه اطلاع رسانی شده است.



۵) جایزه ویژه هیأت داوری کودکان و نوجوانان

در این بخش یک گروه داوری، متشکل از کودکان و نوجوانان که از سوی دبیرخانه جشنواره در اصفهان برگزیده خواهند شد، به بهترین فیلم مورد نظر خود و بهترین بازیگر کودک و نوجوان در این بخش پروانه زرین اهدا خواهند کرد.



۶) نمایش‌های ویژه

شامل نمایش فیلم‌های یک فیلم ساز یا نمایش فیلم‌های یک کشور و یا مجموعه‌ای از فیلم‌های دارای موضوع مشترک، یا هر بسته نمایشی دیگری است که به صورت غیر رقابتی و به تشخیص دبیر جشنواره عرضه خواهد شد.



۷) نشست ها

محورها و شرایط برگزاری نشست‌های تحلیلی و کارگاه های تخصصی، متعاقباً از سوی دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.



* هیأت‌های داوری مستقلی برای بخش‌های بین‌الملل و بخش‌های سینمای ایران متشکل از هنرمندان و صاحب نظران توسط دبیر جشنواره انتخاب خواهند شد و آثار را داوری خواهند کرد.



شرایط، مقررات و زمان بندی جشنواره:

۱) آثار ارائه شده باید از نظر محتوا و شیوه روایت، قابلیت جذب مخاطبان کودک و نوجوان را دارا باشند.

۲) تاریخ تولید فیلم‌های بخش مسابقه نباید قبل از سال ۲۰۱۵ میلادی باشد.

۳) فیلم‌های شرکت کننده در بخش مسابقه نباید تا قبل از تاریخ جشنواره اکران عمومی شده باشد و یا از شبکه‌های نمایش خانگی و تلویزیونی کشور پخش شده باشند و یا در یکی از دوره‌های گذشته جشنواره کودک و نوجوان شرکت کرده باشند.

۴) در تمامی بخش‌های مسابقه بین‌الملل، از هر کشور خارجی حداکثر ۲ فیلم و از کشور ایران حداکثر ۳ فیلم حضور خواهند داشت.

۵) در این دوره در بخش آثار سینمایی ایرانی با توجه به مصوبات «شورای راهبردی سینمای کودک و نوجوان» و شورای سیاستگذاری جشنواره، آثار سینمای کودک به صورت رقابتی و در صورتی که آثار سینمایی نوجوان به حد نصاب لازم برسند این بخش به صورت مستقل و منفک از آثار کودک داوری و نمایش داده خواهند شد و جوایز جشنواره در دو بخش جداگانه کودک و نوجوان اهدا خواهد شد؛ در غیر این صورت بخش نوجوان به صورت غیر رقابتی برگزار خواهد شد.

۶) دو هیأت انتخاب مستقل با حکم دبیر جشنواره آثار بین الملل و بخش سینمای ایران را انتخاب خواهند کرد و در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد آثار منتخب هر بخش از مسابقه (حداقل پنج فیلم)، آثار انتخابی به صورت غیررقابتی به نمایش درخواهند آمد.

* هیأت انتخابی مستقل به منظور تشویق فیلم‌سازان اصفهانی، آثار این فیلم‌سازان را بررسی و برای حضور در بخش‌های رقابتی به دبیرخانه معرفی خواهند کرد.

۷) مهلت ثبت نام در سایت و ارایه فیلم‌های غیر ایرانی تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ و آثار ایرانی تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ تعیین

می‌شود. مهلت تحویل کپی فیلم‌های پذیرفته شده، در بخش‌های مختلف جشنواره حداکثر تا ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ است.

۸) دبیرخانه جشنواره برای تمامی آثار پذیرفته شده گواهی شرکت صادر می‌کند.

۹) تهیه‌کنندگان متقاضی شرکت در جشنواره می‌توانند با مراجعه به سایت جشنواره (www.icff.ir ( مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.

۱۰) به منظور احترام به قوانین و مخاطبین، در صورت عدم ارائه نسخه مذکور در تاریخ مقرر دبیرخانه جشنواره می‌تواند فیلم را از تمامی برنامه‌های خود خارج کند.

۱۱) برنامه‌ریزی و تعیین نوبت‌های نمایش فیلم‌های پذیرفته شده به عهده دبیرخانه جشنواره است.

۱۲) پس از تحویل نسخه آثار به دبیرخانه جشنواره، امکان خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد.

۱۳) تفسیر و اخذ تصمیم نهایی درباره موارد پیش بینی نشده و یا دارای ابهام به عهده دبیر جشنواره است.

۱۴) اطلاع رسانی اخبار جشنواره، نتایج انتخاب و سایر موارد صرفاً از طریق مسئولین و یا سایت جشنواره صورت می‌پذیرد.

۱۵) هیچ یک از دست‌اندرکاران اصلی تولید آثار بخش‌های رقابتی نمی‌توانند عهده‌دار مسئولیت انتخاب و یا داوری فیلم‌های آن بخش باشند.

۱۶) ثبت نام در سایت جشنواره و تحویل فیلم، به منزله قبول کامل مقررات و ضوابط نمایش فیلم در ایران از سوی صاحبان قانونی فیلم‌ها است.



شرایط ارسال فیلم‌ها برای انتخاب:

متقاضیان برای ارایه نسخه اولیه می‌توانند فیلم‌های خود را به صورت (DVD, Blu-Ray ) به دفتر جشنواره ارایه دهند. دفتر جشنواره آماده دریافت فایل‌ها از طریق بارگذاری است و برای استفاده از این امکان به جای ارسال پستی اثر و یا تحویل حضوری، متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند فایل فیلم را بارگذاری کرده و لینک فیلم را از طریق نشانی Icffprog@gmail.com ایمیل کنند. صاحبان آثار ظرف ۲۴ ساعت از دریافت اثر توسط دبیرخانه مطلع خواهند شد.

پس از انتخاب آثار، مشخصات فنی فایل‌های مورد قبول جشنواره برای نمایش در سالن‌های سینما به اطلاع دارندگان آثار خواهد رسید.