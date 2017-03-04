اعضای هیات انتخاب جشنواره کودکان و نوجوانان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضاداد دبیر سی امین دوره جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان کامیار محسنین، محمدرضا کریمی صارمی، نیما عباسپور، مجید شیخ انصاری و فریال بهزاد را به عنوان اعضای هیات انتخاب آثار بین المللی سی امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان معرفی کرد.

بر اساس توافقنامه بین سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، شهرداری اصفهان و بنیاد سینمایی فارابی سی امین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان از ۹ تا ۱۵ تیرماه ۱۳۹۶ برابر با ۳۰ ژوئن تا ۶ جولای ۲۰۱۷ میلادی برگزار می شود.

علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت های بنیاد سینمایی فارابی (www.fcf.ir) و جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان (www.icff.ir) و مطالعه متن کامل فراخوان در این جشنواره شرکت کنند.