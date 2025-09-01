اختصاص ۱۰ همت اعتبار برای صندوق حمایت از جامعه هدف بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، مالک حسینی شامگاه شنبه در بازدید از آموزشگاه تخصصی هوش مصنوعی و رباتیک ویژه جامعه هدف بهزیستی در شهرستان قائمشهر افزود: امسال ۱۰ همت اعتبار برای صندوق حمایت از جامعه هدف بهزیستی در نظر گرفته شده و فعالیت رسمی این صندوق از انتهای شهریور ماه آغاز خواهد شد و هدف از ایجاد این صندوق توانمندسازی و ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد تحت پوشش بهزیستی است.
حسینی با تأکید بر اینکه صندوق حمایت به صورت اختصاصی برای مددجویان بهزیستی طراحی شده است، افزود: برنامهریزی شده از محل کمکهای فنی و اعتباری، ردیف بودجه ویژهای به صندوق اختصاص یابد تا سرمایه آن افزایش یابد و امکان ارائه تسهیلات گستردهتر فراهم شود.
وی درباره روشهای حمایت از کسبوکارهای جامعه هدف توضیح داد که مدل کارفرمایی برای کسانی که کسبوکار خود را راهاندازی کردهاند، امکان دریافت تسهیلات مجدد را فراهم میکند و همچنین مدل پشتیبان کسبوکار میتواند علاقهمندان به یک حوزه را گرد هم آورد و با همکاری افراد توانمند، کسبوکارهای پایدار ایجاد کند.
در ادامه، علی کشوری، نماینده مردم شهرستانهای قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی، با اشاره به اهمیت حمایت از افراد با محدودیتهای جسمی بیان کرد: برخی مددجویان به دلیل شرایط جسمی قادر به کار مستقیم نیستند و این افراد نیازمند توجه و همراهی ویژه نهادهای حمایتی هستند.
