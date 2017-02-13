حمله دزدان دریایی به کشتی تجاری ایران در باب‌ المندب ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ورودی تنگه باب المندب تعداد ۱۱ فروند قایق تندرو دزدان دریایی سومالیایی که با پولهای باد آورده خریداری شدهاند، قصد تعرض به کشتی تجاری ایران را داشتند که با حضور به موقع تکاوران ناوگروه ۴۴ نداجا متواری شدند.
متاسفانه این دزدها با پولهای باد آورده و کلانی که با دزدی کشتیهای تجاری و نفتکش بقیه کشورها به دست آوردهاند توانستهاند برای خود قایقهای بزرگ سوخت رسانی و پشتیبانی تهیه کنند و به مسیرهای دورتر از ساحل خود رفته و کشتیها را بربایند.
گفتنی است، ناوگروه ۴۴ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن الوند و ناوپشتیبانی رزمی بوشهر از ۱۵ مهر ماه به ماموریت اعزام شده است و ۱۵ اسفند از ماموریت باز میگردد و در منطقه یک امامت نداجا پهلو میگیرد که این ماموریت پنج ماهه یک رکود محسوب می شود.
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