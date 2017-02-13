پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دربی هشتاد و چهارم گفت: قبل از هر چیز این برد را به هواداران، بازیکنان و کادر فنی استقلال تبریک می‌گویم که توانستند با ارائه یک بازی زیبا، یک برد دلچسب را به دست آورند.

وی تصریح کرد: پیش بینی کرده بودم که پرسپولیس می بازد و دلم روشن بود که آبی‌پوشان با جوانانی که در اختیار دارند، می‌توانند به یک پیروزی دست پیدا کنند. درست است که استقلال در پنج دقیقه اول گل را دریافت کرد، اما بازیکنان این تیم آن قدر خوب بودند و ترکیب جوانان و باتجربه‌ها، چنان جا افتاده که توانستند بازی عقب افتاده را با پیروزی به پایان برسانند.

سرمربی پیشین استقلال تاکید کرد: در نیمه اول، استقلال عالی بود و توانست از ضعف‌های پرسپولیس استفاده کرده و به سه گل پیاپی دست پیدا کند، اما با توجه به شرایط بازی و اینکه پرسپولیس نمی‌خواست بازنده باشد، آنها نیمه دوم، فشار زیادی بر دروازه استقلال آوردند اما خط دفاع آبی‌پوشان به خوبی پرسپولیس را آنالیز کرده بود و منطقی و به دور از احساس بازی کردند و توانست تمامی روزنه‌ها را ببندد، که همین مسئله باعث شد پرسپولیس به گل نرسد، حتی آن گلی را هم که در لحظات پایانی به ثمر رساند طبق گفته کارشناسان خطا بوده است.

مظلومی در ادامه خاطر نشان کرد: مهم، برد دربی بود که استقلال آن را به دست آورد. حالا بگویند اتوبوسی دفاع کرد یا اینکه زیر توپ زد، اینها بهانه است و در حال حاضر استقلال را برنده این بازی می‌دانند.

وی در ادامه گفت: پس از بازی به علیرضا منصوریان زنگ زدم و این برد را به او تبریک گفتم و از او خواستم همچنان با این بازیکنان جوان به کار خود ادامه دهد زیرا با آنان تا پایان فصل می‌تواند به نتایج قابل قبولی دست پیدا کند.

مظلومی در مورد درگیری پایان بازی بین سیدجلال حسینی و سیدمهدی رحمتی گفت: این دو بازیکن با هم دوست صمیمی بودند و سالها در تیم ملی با یکدیگر هم اتاق بودند. ارتباط این دو آنقدر نزدیک بود که قرار بود رحمتی سیدجلال را به استقلال بیاورد. اما باید بپذیریم که در این شرایط حساس فشار عصبی بالاست و بازیکن کنترلش را از دست می دهد.

سرمربی پیشین استقلال در خصوص دیدار روز پنجشنبه این تیم برابر ذوب آهن گفت: استقلال، روند رو به رشدی پیدا کرده و مطمئنم منصوریان به بازیکنانش اجازه نمی دهد دچار غرور شوند و اگر همین روند را ادامه دهند حتی می‌تواند در پایان فصل هم قهرمان شوند، زیرا ۹ بازی باقی مانده و ۲۷ امتیاز رقم کمی نیست که یک تیم بتواند به دست بیاورد.

مظلومی در خصوص دیدار هفته آینده آبی پوشان برابر الاهلی امارات گفت: بازی سختی پیش روی استقلال است زیرا دور گروهی سخت‌تر می‌شود و تیم‌ها فقط به دنبال این هستند که به دور بعد صعود کنند و همین مسئله باعث می‌شود که بازی‌ها هم جذاب‌تر شود و هم سخت‌تر و اگر استقلال بتواند در خارج از خانه، امتیازات لازم را کسب کند در تهران و با حمایت هوادارانش می‌تواند پیروز باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مطالبات خودرا از باشگاه استقلال دریافت کرده‌اید؟ گفت: از مسئولان استقلال دلخورم و نمی‌دانم گله‌ام را به که بگویم. آنها هیچ تماسی با من نداشتند، هرچند که مدیرعامل استقلال به من گفت که کار من در اولویت است اما انگار این قدر ایشان سرشان شلوغ است که ما را فراموش کردند.

سرمربی پیشین استقلال تاکید کرد: کاش همانطور که پول خارجی‌ها را به سرعت می‌دادند، پول مربیان و بازیکنان داخلی را هم با همان سرعت فدراسیون فوتبال پیگیری می‌کرد و به طلبکارها پرداخت می‌شد، اما متاسفانه در فوتبال ما رابطه وجود دارد نه ضابطه و همیشه اینطور بوده و خواهد بود و کاری از دست ما بر نمی‌آید به جز اینکه منتظر بمانیم ببینیم در آینده چه پیش می‌آید.

مظلومی در ادامه گفت: من هنوز قراردادم را با باشگاه استقلال فسخ نکردم اما یک مربی جانشین من می‌شود. مطمئنم شما در فوتبال حرفه‌ای چنین چیزی را نخواهید دید.

سرمربی استقلال در پایان و در پاسخ به این پرسش که وضعیت شما با پدیده به کجا رسید؟ گفت: در این خصوص هیچ صحبتی نمی‌کنم و حاضر به پاسخگویی نیستم.