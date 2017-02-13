تلاش برای فراملی شدن برنامه های رادیو سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه اعتمادسعید مدیر رادیو سلامت سال ۹۵ در این رسانه را سال تاکید بر امور خانواده دانست و گفت: با توجه به نیاز جامعه و مخاطب، پیشگیری برای ما اهمیت بیشتری داشته و رادیو سلامت در چهار حوزه سلامت جسم، روان، اجتماعی و ارتقای سلامت معنوی این موضوع را پیگیری کرده‌ و اولویت اول برنامه‌سازان قرار داده‌است.

وی با اشاره به افزایش سواد جامعه در حوزه بهداشت و سلامت بیان کرد: مخاطب امروز مخاطب هوشمند و دقیقی است که حوزه‌های سلامت را پیگیری و برای زندگی بهتر تلاش می‌کند. این انگیزه به برنامه‌سازان ما کمک می‌کند تا براساس نیاز و تقاضای مخاطب برنامه‌ بسازند چرا که ما در این رادیو معتقدیم سلامت یک سرمایه است که با افزایش دانش، حفظ می‌شود و این مساله محقق نمی‌شود مگر این که از منابع معتبر، اطلاعات درست دریافت شود.

اعتمادسعید اضافه کرد: ما در هر فصل از سال با دغدغه‌ای روبرو هستیم و به همین دلیل رادیو سلامت تلاش می‌کند با مهندسی پیام، در همه حوزه ‌های مربوط به سلامت و بهداشت حضور داشته باشد و با کاهش و کنترل استرس برنامه‌های تبیینی برای مخاطب ارائه دهد.

وی با تاکید بر برنامه سازانی که با شبکه های تخصصی همکاری می کنند و توجه و شناخت آنها به محتوا و ساختار اظهار کرد: سطح آگاهی مخاطب در یک رادیوی تخصصی بالاتر از تحصیلات متوسطه است و فرض ما این است که برخی از مخاطبان اطلاعات به‌روز خوبی دارند از این رو با طراحی و اجرایی کردن مهندسی پیام طوری به مباحث می‌پردازیم که برای مخاطب عام قابل فهم و برای مخاطب تخصصی مورد استفاده باشد. هرچند این موضوع کار را دشوار می‌کند اما ما باید مفاهیم تخصصی را به زبان قابل فهم به مخاطب ارائه دهیم.

مدیر شبکه رادیویی سلامت با اشاره به ۱۴ ساله شدن رادیو سلامت عنوان کرد: تجربیات برنامه‌سازی در این مدت به ما آموخته که باید نگاه حداکثری به حوزه سلامت داشته‌ باشیم. از این رو در کنار توجه به سلامت جسم در حوزه درمان و پیشگیری نگاه ما ترویج سبک سالم زندگی در حوزه روان و خانواده است که امیدوارم به آن دست یابیم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت استفاده از قالب های نوع رادیویی فیچر و مینی فیچر برای ارتقای کیفی برنامه‌ها از تلاش برای فرا ملی شدن برنامه های رادیو سلامت و انتقال پیام های سلامت به کشورهای همسایه فارسی زبان و تلاش برای شرکت در دیپلماسی سلامت در سال آینده سخن گفت.