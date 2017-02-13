تهیه دستورالعمل شناسایی واحدهای صنفی ناایمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، یداله صادقی در هشتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به حادثه دلخراش پلاسکو گفت: دستوالعمل شناسایی واحدهای صنفی و مجتمع های تجاری ناایمن و فرسوده در دستور کار قرار گرفته و برای اجرای این دستور العمل، هماهنگی های لازم با اتاق اصناف ایران انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی ملزم به رعایت مسائل ایمنی در واحدهای صنفی خود هستند، اظهار کرد: در حال حاضر واحدی تحت عنوان وضعیت ایمنی صنوف جهت بررسی و پیگیری مباحث پیشگیرانه برای ایمنی اصناف در وزارت صنعت دایر شده است.

سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در عین حال تصریح کرد: اگرچه اصناف، ملزم به رعایت اصول ایمنی در واحدهای صنفی هستند؛ اما دستگاه های مسئول به ویژه شهرداری نیز موظف هستند که رعایت اصول ایمنی را در واحدهای صنفی مورد توجه قرار دهند و ضمن شناسایی واحدهای فاقد ایمنی و استاندارد کافی، تذکرات لازم را برای رعایت موارد ایمنی به آنها منتقل کنند.

صادقی در ادامه به مبحث تنظیم بازار شب عید اشاره کرد و گفت: فرآیند تنظیم بازار به معنای رصد بازار و تنظیم عرضه و تقاضا به منظور تامین نیازهای ضروری مردم، یک تکلیف است که با همکاری اتاق های اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید به نحو مطلوب اجرایی شود.

وی تصریح کرد: امسال برای کنترل قیمت کالاهایی که بیشتر از نرخ تورم افزایش قیمت داشته اند، تصمیمات جدی اتخاذ و اصلاح نرخ تعرفه ارزی نیز در دستور واقع شده است.

وی با بیان اینکه منتظر شنیدن اخبار خوش از سوی روسای اتاق ها در باب تعدیل قیمت برخی از کالاها هستیم، تاکید کرد: محدودیتی برای عرضه کالا وجود ندارد و روسای اتاق های اصناف و بازرگانی مکلف به رصد دقیق بازار هستند.

صادقی اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه به عنوان اقدام مکملی هست که در راستای تنظیم بازار صورت می گیرد و در جهت عرضه برخی از کالاها که ممکن است کمبود عرضه داشته باشند، انجام می پذیرد.

وی گفت: در کنار تنظیم بازار، فروش های فوق العاده نیز با در نظر گرفتن تخفیف های لازم صورت می گیرد تا مصرف کنندگان دغدغه ای را برای خرید پایان سال نداشته باشند.

صادقی تاکید کرد: تعاملات بین اتاق های اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت بی نظیر و با تعامل کارها در حال انجام است و اصنافی که در برخی از شهرستان با مشکلی مواجه شدند می توانند طبق قانون نظام صنفی به روسای سازمان های صنعت و معدن مراکز استانها اطلاعات لازم را ارائه دهند یا از طریق سامانه آنلاین این وزارت خانه شکایات و انتقادات خود را ارجاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.