به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، پیمان یوسفی آذر در نخستین نشست گیاهان دارویی در برنامه اقتصاد مقاومتی که با حضور بخش خصوصی برگزار شد، بر لزوم شناسایی بازار برای عرضه و صادرات گیاهان دارویی تاکید کرد و اظهار داشت: تولید گیاهان دارویی باید بر اساس بازارهای هدف صورت گیرد و در غیر این صورت ۷۵ درصد حمایت و فعالیت ها در این حوزه هدر می رود.

وی با اذعان به اینکه در زمینه سیاستگذاری در حوزه گیاهان دارویی کارهای ارزشمندی ارزشمندی انجام شده است، تصریح کرد: با این حال در حوزه اجرا ضروری است که اقدامات بیشتری انجام شود به خصوص در حلقه بازار، زیرا ما هنوز در حوزه گیاهان دارویی صادرات محور نیستیم و امروزه تولید برای تولید معنایی ندارد.

یوسفی آذر سهم داروهای زیستی از تولید داروهای جهانی را در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۸ درصد عنوان کرد و گفت: تا سال ۲۰۱۹ این عدد به ۲۶ درصد خواهد رسید. بنابراین ایران باید حساب شده به سمت گیاهان دارویی گام بردارد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما بر تولید نهاده‌های مناسب مانند بذر اصلاح شده، استفاده از روش‌های اصولی و مکانیزاسیون در مراحل کاشت، برداشت و فرآوری و بازارمحوری برای تولید گیاهان دارویی تمرکز کرده ایم.

وی در عین حال کشت گیاهان دارویی در مزارع خرد را یکی از راهکارهای اشتغالزایی در روستاها به منظور جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ دانست.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی افزود: ما برای تولید کلان گیاهان دارویی قصد داریم کشت و صنعت های بزرگ را در کشور ایجاد کنیم.

وی در همین حال، هماهنگی و تعامل میان بخش های دولتی، خصوصی و تحقیقات را به منظور توسعه کشت گیاهان دارویی و رفع مسائل ضروری خواند.

یوسفی آذر، گونه شناسی در حوزه گیاهان دارویی در کشور را ضعیف خواند و گفت: گیاهان دارویی باید شناسنامه‌دار شوند.

وی اظهار داشت: برای حضور در بازارهای جهانی، قیمت گیاهان دارویی باید قابل رقابت باشد.

توزیع رایگان گیاهان دارویی برای توسعه عرصه های طبیعی

در این نشست مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری نیز از ایجاد ۵۵۰ هزار هکتار رویشگاه های طبیعی تا افق ۱۴۰۴ با محوریت کشت گیاهان دارویی خبر داد و گفت: این سازمان نقشه راهی در راستای سند ملی گیاهان دارویی تهیه کرده که بر اساس آن کشت گیاهان دارویی با مشارکت جوامع محلی انجام می‌شود.

فریبرز غیبی افزود: بر اساس این نقشه راه، سالانه حدود ۵۰ هزار هکتار از عرصه های طبیعی اعم از مرتع، جنگل و بیابان با محوریت گیاهان دارویی توسعه می یابد.

وی ادامه داد: از ۵۵۰ هزار هکتار قرار است ۲۵ هزار هکتار احیای رویشگاه های طبیعی در مراتع، ۲۰ هزار هکتار در جنگل‌ها با استفاده از گونه های جنگلی مانند زرشک، سماق و زالزالک و ۵ هزار هکتار در عرصه‌های بیابانی انجام شود.

غیبی با بیان این که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، نهاده های مورد نیاز مانند قلمه، نشاء گیاهان دارویی و بذر را به طور رایگان در اختیار جوامع محلی خواهد گذاشت، اظهار داشت: مراحل کاشت، برداشت، حفاظت و مدیریت این عرصه‌ها بر عهده جوامع محلی خواهد بود.

وی درباره اعتبارات این نهاده ها گفت: برای تامین نهاده در سطح ۵۰ هزار هکتار به ۱۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در مورد چگونگی تامین نهاده ها تصریح کرد: ۲۰ درصد از سطح نهالستان‌ها و ایستگاه‌های بذر مرتعی کشور به تولید قلمه نشاء و بذور گیاهان دارویی اختصاص می یابد.

وی با بیان این که ۱۱ نهالستان و ایستگاه بذر در ۱۰ استان به تولید قلمه نشاء و بذر گیاهان دارویی اختصاص یافته است، اذعان داشت: رویشگاه های طبیعی را با گونه های گیاهی صادراتی نیز توسعه خواهیم داد.

غیبی، کاهش و ساماندهی برداشت های غیرقانونی از عرصه های طبیعی را از دیگر اقدامات در چارچوب نقشه راه گیاهان دارویی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری عنوان کرد و گفت: سالانه حدود ۲۰ میلیون تن برداشت غیرقانونی انواع گیاهان دارویی خودرو، میوه های جنگلی، بذور گیاهان دارویی در عرصه های منابع طبیعی توسط مردم و جوامع محلی صورت می گیرد.

وی گفت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت: امسال در سطح ۵۰ هزار هکتار اراضی شیبدار در مناطق مدیریت جامع حوزه های آبخیز سراسر کشور کشت گیاهان دارویی انجام می شود.

غیبی اظهار داشت: در این اراضی متناسب با اکولوژی و اقلیم هر منطقه گونه های بومی گیاهان دارویی کشت می شود که علاوه بر درآمدزایی برای جوامع محلی موجب توسعه پایدار رویشگاه های طبیعی خواهد شد.

