به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، به تازگی و پس از نمایش اقتباس موفق نتفلیکس، از «شرق بهشت» جان اشتاین‌بک، این کتاب در صدر فهرست پرفروش‌ترین‌های آمازون و در جایگاه شماره یک قرار گرفته است. علاوه بر این، کتاب صوتی این رمان با روایت ریچارد پو در فهرست بهترین کتاب‌های صوتی این غول خرده‌فروشی جای گرفته است.

رمان «شرق بهشت» رمانی خانوادگی، تاریخی و فلسفی که از ساختار یک حماسه چندنسلی برای بررسی مسائل اخلاقی و روان‌شناختی استفاده کرده، اولین بار سال ۱۹۵۲ منتشر شد تا با شرح زندگی دردناک و وحشیانه ۲ خانواده ترسک و همیلتون در دوران پس از جنگ داخلی، زندگی در دره سالیناس در کالیفرنیا را روایت ‌کند. داستان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم روایت می‌شود و در پایان جنگ جهانی اول به اوج خود می‌رسد.

سریال تلویزیونی «شرق بهشت» که توسط زوئی کازان (نوه الیا کازان، کارگردان اقتباس سینمایی «شرق بهشت» در سال ۱۹۵۵ با بازی جیمز دین) ساخته و نوشته شده است، اکنون برای تماشا در نتفلیکس در دسترس است. در این سریال، فلورانس پیو، کریستوفر ابوت، مایک فیست، هون لی، سیاران هیندز، مارتا پلیمپتون و ... بازی می‌کنند. ساخت این مجموعه کوتاه اولین بار در ژوئن ۲۰۲۲ اعلام شد و از پنجشنبه پیش (یکم اکتبر)، به طور کامل به صورت آنلاین پخش شد.

«شرق بهشت»، رمان جان اشتاین‌بک نویسنده برنده نوبل ادبی، با توصیف یک مکان آغاز می‌شود: دره سالیناس، زادگاه نویسنده، زمینی حاصلخیز که در آغاز قرن بیستم در حال گذار به دنیای جدید است. «شرق بهشت» سریال کوتاه نتفلیکس با تمرکز بر یک شخصیت آغاز می‌شود: کتی ایمز (فلورانس پیو)، حوا و وسوسه‌گر شیطانی تمثیل صریح کتاب مقدس در رمان اشتاین‌بک.

وی همسر آدام تراسک و مادر آرون و کالب و یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین شخصیت‌های رمان محسوب می‌شود. اشتاین‌بک کتی را شخصیتی سرد، فریبکار و فاقد همدلی معمول به تصویر ‌کشیده که در عین حال حضورش برای پیشبرد بسیاری از درگیری‌های اخلاقی و روان‌شناختی داستان ضروری است.

این تغییر چیدمان، هدف اصلی را نیز دوچندان می‌کند. اقتباس کازان از این اثر کلاسیک ادبی، که با همکاری جب استوارت (نویسنده «جان سخت» و «فراری») ساخته شده، به اصل اثر وفادار است و این وفاداری را حتی بیشتر از فیلم سینمایی اقتباسی سال ۱۹۵۵ به کارگردانی پدربزرگش الیا کازان، که پیش از این شناخته‌شده‌ترین نسخه سینمایی کتاب بود، انجام داده است.

با این حال در حالی که فیلم بلند سینمایی بر مرحله نهایی یک حماسه چند نسلی تمرکز داشت، این سریال به کل آن می‌پردازد؛ اما تأکیدات و دیدگاه‌ها را به طور خاص بر دو شخصیت متمرکز می‌کند: کتی و لی (هون لی)، آشپز چینی-آمریکایی که ابعاد اضافه شده‌اش به تدریج ظاهر می‌شود. این پرتره‌های دوگانه در ترکیب با یک تولید باشکوه و بازیگران شناخته شده، داستان ماندگار اشتاین‌بک از اراده آزاد، گناه اولیه و تراژدی چرخه‌ای را به قرن بیست و یکم می‌آورند.

اشتاین‌بک این رمان را در اصل خطاب به دو پسر کوچکش تام و جان نوشت که آن زمان ۶ ساله و ۵/۴ ساله بودند تا جزئیات دره سالیناس را برای آن‌ها توصیف کند. گفته می‌شود خانواده همیلتون در این رمان بر اساس زندگی خانواده واقعی ساموئل همیلتون، پدربزرگ مادری اشتاین‌بک، خلق شده است.

اشتاین‌بک در این اثر، موضوع‌هایی مانند خیر و شر، ارادهٔ آزاد، گناه، عشق، حسادت، رابطهٔ والدین و فرزندان و تلاش انسان برای رهایی از میراث خانوادگی را بررسی می‌کند. ساختار اصلی رمان و بسیاری از روابط میان شخصیت‌های آن از روایت قابیل و هابیل در کتاب پیدایش الهام گرفته شده است.

یکی از اصلی‌ترین موضوعات شرق بهشت مسئلهٔ امکان انتخاب میان خیر و شر است. اشتاین‌بک در رمان خود با این پرسش روبه‌رو می‌شود که آیا انسان به دلیل میراث خانوادگی و شرایط زندگی محکوم به تکرار رفتار نسل‌های پیشین است یا می‌تواند مسیر دیگری انتخاب کند.

این مسئله به‌ویژه در ماجراهای کالب اهمیت پیدا می‌کند. کالب شباهت‌هایی با قابیل دارد، اما رمان در نهایت بر این ایده تأکید می‌کند که انسان الزاماً اسیر سرنوشت نیست و می‌تواند دربارهٔ رفتار خود تصمیم بگیرد. در اقتباس سینمایی الیا کازان که سال ۱۹۵۵ اکران شد، جیمز دین در نقش کالب بازی کرد.