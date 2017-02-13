توضیحات قاسمی درباره میهمانی سفارت سوئد/فقط بخش خصوصی سندامضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص سفر نخست وزیر سوئد به تهران و تلاش برخی رسانه ها برای القای حواشی خلاف واقع پیرامون این سفر موفقیت آمیز، نکات ذیل را متذکر شد:

۱. برخلاف فضاسازی های سیاسی، در ضیافت برگزار شده در اقامتگاه سفیر سوئد در تهران، هیچ سند یا قرارداد رسمی بین دو کشور و یا مقامات دو دولت به امضا نرسید. کلیه قراردادها و یادداشت های تفاهم رسمی میان دو کشور مطابق رویه معمول بین المللی صبح روز شنبه در سعدآباد و در حضور ریاست محترم جمهوری و نخست وزیر سوئد به امضای مقامات دو کشور رسید، که شامل ۵ سند مهم همکاری در حوزه های مختلف علمی، فن آوری، مخابراتی، اقتصادی و تجاری است که توسط وزرا و مسئولین دو کشور در حضور روسای دو دولت و در محل رسمی ملاقات امضاء شد.

۲. آنچه در میهمانی سفارت سوئد و در حاشیه افتتاح دفتر اقتصادی سوئد در تهران امضا شد، صرفاً چند توافق میان بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی سوئد بود که به عنوان نماد افتتاح دفتر تجاری و نشان دادن عزم نخست وزیر برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی سوئد در ایران انجام شد که خلاف هیچ رویه بین المللی نبوده و بسیار معمول است.

۳. یکی از برنامه های اصلی مراسم در اقامتگاه سفیر سوئد، افتتاح دفتر اقتصادی سوئد در ایران توسط نخست وزیر این کشور بود که گامی مهم در جهت گسترش هرچه بیشتر همکاری های اقتصادی دو کشور و تبدیل توافقات روی کاغذ به اقدامات عملی و اجرایی محسوب می شود. امضای توافق های بخش های خصوصی دو کشور به عنوان نماد شروع همکاری های عملی بخش خصوصی با افتتاح این دفتر صورت گرفت.

۴. ضیافت در اقامتگاه سفیر سوئد در پایان سفر و به افتخار نخست وزیر آن کشور برگزار شد. این مراسم در چارچوب عرف رایج و مقررات بین المللی حاکم بر نمایندگی های دیپلماتیک که همواره در کشور ما مورد احترام بوده و مبنای حضور نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج نیز هست، برگزار شد. حضور مقامات کشور در چنین مراسمی با رعایت موارد ضروری و بر اساس عمل متقابل صورت می گیرد و تصمیم شخصی نیست. این مشارکت محدود و ضابطه مند، در دولت های مختلف قبلی نیز بدون حاشیه سازی و تحریک افکار عمومی صورت می گرفته و موضوع تازه ای نیست.

۵. در تاریخ روابط دو کشور این اولین سفر دوجانبه نخست وزیر سوئد به کشورمان است که علاوه بر ملاقات با مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، دستاوردهای زیادی به ویژه در حوزه اقتصادی به همراه داشت که موید اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط دوجانبه و چندجانبه در تمامی زمینه ها می باشد و خود نشان دهنده علاقه اروپا و جهان برای همکاری با ایران عزتمند، مستقل و ثبات آفرین علی رغم فضاسازی های مسموم صهیونیست ها و حامیان آنهاست.