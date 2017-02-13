گزارش کامل از مراسم تجلیل از شهدای ورزشکار مدافع حرم

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم تجلیل و تکریم از شهدای شاخص ورزشکار مدافع حرم و خانواده های این عزیزان به همراه یکی از خانواده های محترم آتش نشانان شهید در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد که طی آن قهرمانان ورزش کشورمان مدالها خود را تقدیم خانواده های این عزیزان کرده و بطور نمادین پلاک های شهدای عزیز را به گردن آویختند.

این مراسم صبح امروز با حضور کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، اصغر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی، سردار یزدانی، سردار مشایخی، سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال، محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس، شروین اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، خسر قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، دهخدا رئیس فدراسیون دانشجویی، مجید کیهانی رئیس فدراسیون دوومیدانی، خانم علی آبادی نایب رییس فدراسیون تیر اندازی، محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته، عباس اورسجی فدراسیون کبدی، و جمعی دیگر از سرداران و فرماندهان دفاع مقدس،مسئولین فدراسیون ورزشی سازمان بسیج و بسیج ورزشکاران و تربیت بدنی نیروهای مسلح برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رئیس کمیته ملی المپیک ضمن خیر مقدم به مدعوین و خانواده‌های معزز شهدا ابراز داشت: بدون تردید خود شهدای عزیز میزبان و ناظر برگزاری این مجالس معنوی هستند و به برکت خون همین شهدای عزیز بخصوص شهدای مدافع حرم است که امروز ملت بزرگ ایران در صلح و آرامش و امنیت کامل زندکی می کنند.

وی ادامه داد:همین ورزشکاران عزیز وقتی در رقابتهای بین المللی با تلاش خود پرچم پرافتخار میهن عزیز اسلامی مان را به اهتزاز در می آورند در طول سال از سوی مسئوولان ورزش کشور و رئیس جمهور محترم مورد تجلیل قرار گرفته و بارها از سو مقام معظم رهبری مورد عنایت قرار می گیرند ولی شان شهدای انقلاب اسلامی آنقدر بالاست که به هنگام تجلیل از این عزیزان، خانواده های گرانقدر و محترم آنها نیز مورد تکریم و تجلیل قرار می گیرند تا نشان داده شود شهدای عزیز و خانواده هایشان چقدر در بین مردم، مسئولان و قهرمانان ورزش کشورمان و در جامعه ما از قرب و منزلت والایی برخوردار هستند.

هاشمی خاطر نشان کرد: امروز به نمایندگی از جامعه ورزش کشور بر خود وظیفه می دانیم ضمن قدردانی و تجلیل و تکریم از شهدای شاخص ورزشکار مدافع حرم و خانوادهای این عزیزان، نشان دهیم جامعه ورزش کشور که در راه انقلاب اسلامی و دفاع از حریم اهل بیت علیه السلام شهدای بسیاری اهدا کرده است همواره دنبال رو راه شهدای عزیز انقلاب اسلامی می باشد.

وی در خاتمه ضمن قدردانی از پولادگر رئیس کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان،سازمان بسیج و بسیج ورزشکاران در برگزاری این مراسم ابراز داشت: جامعه ورزش کشور همواره خود را مطیع اوامر ولی فقیه و دنبال رو راه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و خدمتگزار ملت و خانواده شهدای عزیز می داند.

در ادامه این مراسم کلیپی از شهدای ورزشکار مدافع حرم پخش و گروه سرود نوجوانان به اجرای سرود مدافع حرمم پرداخته و سپس صابر خراسانی شاعر و مداح اهل بیت(ع) نیز به شعر خوانی در وصف شهدای مدافع حرم پرداخته و یکی از مدافعین حرم نیز به بیان خاطراتی از شهدای مدافع حرم پرداخت.

همچنین کیانوش رستمی قهرمان وزنه برداری کشورمان ضمن قرائت متنی در تجلیل از مقام شامخ شهدای حرم و تجدید بیعت با خون شهدای انقلاب اسلامی عنوان داشت مدال طلای خود را تقدیم سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی می کند.

در ادامه این مراسم که با مجری گری سید جواد هاشمی برگزار شد امیر محمد بخشی، بهنام اسبقی، مبینا نژاد، زهرا پور اسماعیلی از تکواند و الهه احمدی و مه لقا جام بزرگ از تیراندازی، ذبیح اله پورشیب و سجاد گنج زاده از کاراته و سید محمد سعید میر مهدی از واترپلو مدالهای خود را تقدیم خانواده های شهدای شاخص ورزشکار مدافع حرم سردار شهید حسین همدانی، شهید روزبه هلیسایی، شهید امیر علیزاده، شهید هاشم دهقانی نیا، شهید محمد حسین سراجی،شهید محمود هاشمی،شهید حمید سیاهکالی مرادی و شهید سجاد عفتی تقدیم کردند.

در این مراسم مبینا نژاد مدال طلای قهرمانی تکواندو نوجوانان جهان خود را تقدیم خانواده شهید روزبه هلیسایی کرد،زهرا پوراسماعیلی قهرمان تکواندو نوجوانان جهان مدال خود را تقدیم خانواده شهید امیررضا علیزاده کرد.

مه لقا جام بزرگ مدال طلای جهانی خود را تقدیم خانواده شهید سردار حسین همدانی کرد.الهه احمدی مدال جهانی خود را تقدیم خانواده شهید محمود هاشمی کرد.

سید محمد سعید میرمهدی مدال خود را تقدیم خانواده شهید سجاد عفتی کرد. امیر محمد بخشی مدال طلای نوجوانان تکواندو جهان را تقدیم خانواده شهید هاشم دهقانی نیا کرد.

سجاد گنحج زاد طلای قهرمانی جهان کاراته خود را تقدیم خانواده شهید محمد حسین سراجی کرد. ذبیح اله پورشیب مدال طلای جهانی کاراته خود را تقدیم خانواده شهید حمید سیاهکالی مرادی کرد.

همچنین بهنام اسبقی مدال طلای قهرمانی تکواندو جهان خود را تقدیم خانواده آتش نشان شهید امیر حسین داداشی کرد.