حسن معجونی بازیگر و کارگردان تئاتر و سرپرست گروه تئاتر «لیو» درباره وضعیت اجرای نمایش «سه خواهر» اثر چخوف که پیش از این تمرین های آن را آغاز کرده و قرار بود در سال جاری به صحنه برود به خبرنگار مهر گفت: تمرین های نمایش ادامه دارد و قرار است نمایش «سه خواهر» را از اول اردیبهشت سال ۹۶ در تماشاخانه پالیز به صحنه ببریم.

وی درباره اینکه آیا «سه خواهر» نیز به لحاظ نگاه و شیوه اجرایی به مانند تجربیات سابق گروه «لیو» از آثار چخوف است، اظهار کرد: نمایش «سه خواهر» هم در راستای تجربیات قبلی ما است. متن را به عنوان اساس اصلی کار با تغییرات کمی حفظ و در تعداد شخصیت های نمایش نیز تغییراتی ایجاد کردیم.

سرپرست گروه تئاتر «لیو» در پایان با اشاره به کم کردن ۱ تا ۲ شخصیت از نمایشنامه «سه خواهر»، درباره گروه بازیگری این اثر نمایشی گفت: تعدادی از بازیگران نمایش از گروه تئاتر «لیو» و باقی بازیگران از خارج از گروه هستند.

نمایش «سه خواهر» با حضور حسن معجونی، مهدی بجستانی، پوریا رحیمی سام، به آفرید غفاریان، آوا شریفی، فریبا جدیکار، حسین حسینیان، فراز سرابی، حسین امیدی، آناهیتا درگاهی، فرزانه میدانی، میلاد شجره و سیاوش نائینی به صحنه می رود.

رها شیرازی دستیار کارگردان و برنامه ریز، مهدی چاکری دراماتورژ، پوریا پورامین طراح موسیقی، ندا نصر طراح لباس، صبا کسمایی طراح نور، لعیا خرامان، بهزاد جوانبخت طراح گرافیک، رها شیرازی منشی صحنه و البرز تیمورزاده عکاس نمایش «سه خواهر» هستند.

حسن معجونی پیش از این و در سال ۸۹، نمایش «سه خواهر» را در تماشاخانه ایرانشهر اجرا کرده بود.

این بازیگر و کارگردان شناخته شده تئاتر این روزها در نمایش «لیرشاه» به کارگردانی محمد عاقبتی، در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به ایفای نقش می پردازد.