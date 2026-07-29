هاشمی: رومینگ برای تسهیل ارتباطات زائران پیگیری و نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ویژه اربعین در نشست ستاد ویژه اربعین در مرز مهران با اشاره به اهمیت راهبردی استان ایلام در میزبانی از زائران، اظهار کرد: همکاران ما در همه شرایط، حتی شرایط جنگی، پای کار مردم هستند و این اتفاقات مبارک و قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه رویکرد وزارت ارتباطات در استان، مبتنی بر نگاه توسعهمحور و فناوریمحور است، افزود: میدانداری نخبگان استان و استفاده از ظرفیتهای بومی برای تعمیم و توسعه فناوری حلال بسیاری از مشکلات است و تلاش ما بر این است که موانع پیشروی پروژهها و خدمترسانی ارتباطی بهصورت عملیاتی برطرف شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به دیپلماسی فنی و هماهنگیهای مرزی برای اربعین، تصریح کرد: توافقات خوبی با کشور عراق انجام شده است؛ رومینگ برای تسهیل ارتباطات زائران پیگیری و نهایی شده و امکان بهرهمندی از سکوها و خدمات داخلی ایران در خاک عراق نیز فراهم است. همچنین در قالب این توافقات، خدمات رایگان در ایستگاههای ارتباطی و دسترسی به اینترنت با تعرفه رایگان برای زائران مورد توافق قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهرهبرداری از پروژههای جدید در استان ایلام گفت: پروژههای افتتاحشده، منجر به تقویت و پایداری زیرساختهای ارتباطی استان خواهد شد و این پایداری، نقشی کلیدی در مدیریت ترافیک ارتباطی اربعین و ارتقای کیفیت خدمات عمومی در سطح استان دارد.
وزیر ارتباطات در پایان تأکید کرد: با وجود شرایط دشوار، روند توسعه استان ایلام متوقف نشده و با همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت اپراتورها، مسیر ارتقای ارتباطات و خدمترسانی به مردم و زائران با قدرت ادامه خواهد یافت.
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