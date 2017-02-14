تخریب سینما پیروزی تخریب بخشی از فرهنگ جامعه است/هشداربه مسئولان

عباس سروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پی تعطیلی چندساله سینما پیروزی، بار دیگر در هشداری به مسئولان خطر ریزش این مکان فرهنگی را یادآوری کرد.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه افزود: با توجه به سپری شدن عمر مفید ساختمان سینما پیروزی و ایجاد آسیب های جدی در ساختمان مذکور خطر ریزش و آسیب جدی کماکان وجود دارد.

وی افزود: از حدود ۱۰ سال پیش مقدمات و رایزنی های لازم در جهت بهسازی سینما و تبدیل آن به پردیس سینمایی انجام شد اما متأسفانه هنوز عزم جدی برای انجام این مهم از سوی مدیران ارشد استان صورت نگرفته است که در صورت تخریب سینما پیروزی، فرهنگ عمومی آسیب جدی خواهد دید.

سروری با بیان اینکه در استان کرمانشاه فقط ۲ سینمای فعال وجود دارد، سینما پیروزی را به لحاظ موقعیت مکانی مهم قلمداد کرد و گفت: سرانه صندلی های سینما به نسبت جمعیت استان بسیار پایین بوده که خلاء مهمی برای فرهنگ ما است.

وی گفت: بازسازی سینما آزادی کرمانشاه نگاه مخاطبین و سینما دوستان را به سینما به عنوان یکی از شاخص های فرهنگی تغییر داد و باعث شد، سیل مخاطبین به سینما برگردد.

این مسئول فرهنگی با اشاره به اینکه سینما بهترین جایگزین برای فضاهای مسموم مجازی است، ابراز امیدواری کرد؛ همت مدیران ارشد استان و دستگاه های متولی امور عمرانی، کرمانشاه بتوان شاهد یک پردیس سینمایی با کاربری های مختلف در جهت بهبود شرایط جوانان و نوجوانان و همچنین خانواده های کرمانشاهی بود.

سینما پیروزی کرمانشاه با قدمت ۵۰ ساله از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون منتظر همت مسئولین برای بازسازی است.