دی میستورا به مسکو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، معاون وزیر خارجه روسیه از سفر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به مسکو در سال جاری خبر داد.

بر اساس این گزارش، «گنادی گالیتوف»، با اعلام این خبر، زمان دقیق سفر «دی میستورا» به روسیه را ۱۶ فوریه سال جاری میلادی اعلام کرد.

وی گفت: «استفان دی میستورا» روز پنجشنبه وارد مسکو خواهد شد.

به گفته «گالیتوف»، دستور کار سفر فرستاده ویژه سازمان ملل به روسیه در دست بررسی است.

این دیپلمات ارشد روسیه همچنین از احتمال دیدار «دی میستورا» با «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه خبر داد.