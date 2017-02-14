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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۵۵

اعتراف آمریکا به استفاده از اورانیوم ضعیف شده در سوریه

اعتراف آمریکا به استفاده از اورانیوم ضعیف شده در سوریه

یک مقام ارشد نظامی آمریکا نسبت به استفاده کشورش از اورانیوم ضعیف شده در حمله به تانکرهای نفتی داعش در سوریه اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فارن پالیسی، مقام های آمریکایی نسبت به استفاده از اورانیوم غنی شده در حملات موشکی خود که اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی علیه تانکرهای نفتی داعش انجام شد اعتراف کردند.

بر اساس این گزارش، «جاش جاکوئز» سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در منطقه در مصاحبه با فارین پالیسی نسبت به استفاده از ۵۲۳۶ گلوله ۳۰ میلی متری حاوی اورانیوم ضعیف شده در جریان حملات انجام شده در روزهای ۱۶ و ۲۲ نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی خبر داد.

به گفته وی این تعداد گلوله از جنگنده های A-۱۰ نیروی هوایی آمریکا شلیک شده که منجر به نابودی حدود ۲۵۰ وسیله نقلیه متعلق به داعش در صحرایی واقع در شرق سوریه شده است.

گفتنی است آمریکا پیشتر و جریان حملات سال ۲۰۰۳ نیز از چنین موشک هایی استفاده کرده بود. مساله ای که تبعات زیست محیطی آن هنوز عراق و مردم این کشور را دست به گریبان خود قرار داده است.

کد مطلب 3907534

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    نظرات

    • ممدخان IR ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
      0 0
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      رسانه ها و ابزارهای اطلاعاتی امریکا را بزرگ کرده اند.هیمنه این شیطان فقط در شیطنت آن معنا پیدا می کند.
    • ب حقبین IR ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
      0 0
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      آمریکا با این کارش جواز استفاده از اورانیوم را به همه کشورها برای دفاع از خود صادر کرده است زیرا انباشت اورانیوم در آمریکا مشتری ندارد.

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