اعتراف آمریکا به استفاده از اورانیوم ضعیف شده در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فارن پالیسی، مقام های آمریکایی نسبت به استفاده از اورانیوم غنی شده در حملات موشکی خود که اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی علیه تانکرهای نفتی داعش انجام شد اعتراف کردند.

بر اساس این گزارش، «جاش جاکوئز» سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در منطقه در مصاحبه با فارین پالیسی نسبت به استفاده از ۵۲۳۶ گلوله ۳۰ میلی متری حاوی اورانیوم ضعیف شده در جریان حملات انجام شده در روزهای ۱۶ و ۲۲ نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی خبر داد.

به گفته وی این تعداد گلوله از جنگنده های A-۱۰ نیروی هوایی آمریکا شلیک شده که منجر به نابودی حدود ۲۵۰ وسیله نقلیه متعلق به داعش در صحرایی واقع در شرق سوریه شده است.

گفتنی است آمریکا پیشتر و جریان حملات سال ۲۰۰۳ نیز از چنین موشک هایی استفاده کرده بود. مساله ای که تبعات زیست محیطی آن هنوز عراق و مردم این کشور را دست به گریبان خود قرار داده است.