به گزارش خبرنگار مهر، تنها چند روز بعد از اعلام اسامی کادر فنی تیم های ملی، خبر عقد قرارداد سرمربی پیشین تیم ملی با فدراسیون گرجستان می تواند برای علاقمندان این رشته قابل توجه باشد.

شنیده ها حاکی از آن است که فدراسیون تکواندو گرجستان پیشنهاد مالی خوبی به بیژن مقانلو برای هدایت این تیم داده است. وی در صورت قبول این مسئولیت و کسب سهمیه المپیک، جایزه ویژه ای نیز دریافت خواهد کرد.

گفته می شود طی روزهای گذشته مقانلو در سفری یک روزه به تفلیس شرایط و امکانات تکواندو این کشور را بررسی کرده و در جلسه ای چند ساعته مذاکرات مفصلی در همین رابطه داشته است.

مقانلو که طی روزهای گذشته خبر از مذاکره با چند کشور اروپایی را در مصاحبه های خود با چند رسانه داده بود در این مورد به خبرنگار مهر گفت: پیش از این هم گفته بودم با چند کشور در حال مذاکره هستم و در صورت قطعی شدن به اطلاع عموم خواهم رساند.

وی در مورد پیشنهاد گرجستان و سفر یک روزه به تفلیس هم گفت: من در تهران هستم و از جزئیات این پیشنهاد اطلاعی ندارم. باید شرایط را ارزیابی کرده و پس از آن تصمیم گیری کنم.

در صورتی که مقانلو هدایت تیم ملی کشوری دیگر را قبول کند، دومین سرمربی تیم ملی کشورمان است که بعد از قطع همکاری با تیم ملی، راهی کشوری دیگری می شود.