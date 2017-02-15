۱۵ نویسنده ایتالیایی در راه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، به مناسبت حضور ایتالیا به عنوان مهمان ویژه سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نشست ترجمه شفاهی با حضور کارلو چروتی، رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران، آنتونیا شرکاء، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، حانیه اینانلو، مترجم و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و بهرام مفتخری کامرانی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در محل سالن اجتماعات موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران سالن زنده یاد (علی عاشوری) برگزار شد.

در این نشست کارلو چروتی با اشاره به حضور ایتالیا به عنوان مهمان ویژه سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: پیشنهاد مهمان ویژه شدن کشور ایتالیا در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مورد استقبال مقامات ایتالیا قرار گرفت و با جدیت آن را دنبال می‌کنند.

وی افزود: کشور ایتالیا برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران به عنوان مهمان ویژه برنامه‌های متنوعی را در نظر گرفته است که از جمله آن می‌توان به برگزاری نمایشگاه کتاب و آثار نسخ خطی در کتابخانه ملی ایران اشاره نمود. هم‌چنین برنامه‌های مختلفی نیز در حوزه کتاب و موسیقی نیز در نظر گرفته شده است.

رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران در ادامه گفت: با هماهنگی‌های به عمل آمده ۱۵ نویسنده از کشور ایتالیا نیز در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در این رویداد فرهنگی حضور خواهند داشت.

در این نشست خانم آنتونیا شرکا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال درخصوص ترجمه همزمان هم ردیف صحبت کرد و در سخنان خود به تفکیک‌ها و باید و نبایدهای این نوع از ترجمه اشاراتی داشت و چند مورد عملی را برمبنای تجربیات شخصی خود مطرح کرد که مورد استقبال حضار قرار گرفت.

مفتخری نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیز درخصوص ترجمه همزمان مقطع و تکنیک‌های این نوع از ترجمه در این نشست سخنانی را مطرح کرد و نمونه‌هایی را ارائه داد و به مشکلات و چالش‌های پیش روی مترجمان اشاره کرده و راهکارهای سازنده‌ای در این خصوص پیشنهاد دادند.

این نشست با حضور و استقبال گسترده دانشجویان زبان ایتالیایی برگزار شد و در خصوص مهارت‌های مترجم، شناخت واژگان و انتخاب واژگان در دستور زبان صحیح بحث و تبادل نظر صورت گرفت.