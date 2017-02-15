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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۳۴

در مجلس انجام شد؛

تصویب موافقتنامه بین ایران و ترکیه در مورد تأمین اجتماعی

تصویب موافقتنامه بین ایران و ترکیه در مورد تأمین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه موافقتنامه بین ایران و ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه، مقرر کردند موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی مشتمل بر یک مقدمه و ۳۲ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

طبق تبصره این ماده واحده، رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در اجرای ماده ۲۸ این موافقتنامه و اصل ۷۷ قانون اساسی در ماده ۳۰ آن الزامی است.

کد مطلب 3907715

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