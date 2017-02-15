تصویب موافقتنامه بین ایران و ترکیه در مورد تأمین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه موافقتنامه بین ایران و ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه، مقرر کردند موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی مشتمل بر یک مقدمه و ۳۲ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

طبق تبصره این ماده واحده، رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در اجرای ماده ۲۸ این موافقتنامه و اصل ۷۷ قانون اساسی در ماده ۳۰ آن الزامی است.