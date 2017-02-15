به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سوره مهر، این مراسم با حضور و سخنرانی حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری، مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت، عبدالحمید قره‌داغی مدیر عامل انتشارات سوره مهر و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری استان برگزار می‌شود.

بیست و ششم اسفند سال ۶۶ در پناهگاه پارک شیرین کرمانشاه مورد اصابت موشک قرار گرفت و بیش از سیصد نفر در این پناهگاه شهید و زخمی شدند. بیشتر شهدا و زخمی‌ها را زنان و کودکانی تشکیل می‌دادند که به خاطر در امان ماندن از بمباران های رژیم بعث عراق به این مکان پناه می‌بردند غافل از این که موشک دقیقا ازهواکش پناهگاه وارد و باعث ویرانی و آتش‌سوزی شد.

ماجرای پناهگاه از زبان سی و سه نفر روایت می شود و هرکدام تلاش کرده اند که با یادآوری آن حادثه تلخ به شرح ماجرا بپردازند. بسیار قصه‌ها در دل این کتاب هست که در جای خود شنیدنی و گاه باورنکردنی است.

مهناز فتاحی نویسنده کتاب در این اثر سعی کرد روایت بمباران این پناهگاه را از نگاه مردم شهر و از زبان امدادگران هلال احمر، نیروهای آتش نشانی، بسیجیان، نیروهای انتظامی، پرستاران، خبرنگاران، کسبه، مردم محله، زخمی ها و خانواده ی شهدا و... و. روایت کند.

لازم به ذکر است که این اثر از سه بخش تشکیل شده است، بخش نخست نگاهی به شرح ماجرا به صورت پژوهشی دارد، در بخش دوم خاطرات بازماندگان بمباران پناهگاه بی پناه می آید و در بخش سوم مستندات و تصاویر در معرض دید قرار گرفته است.

کتاب «پناهگاه بی‌پناه» نوشته مهناز فتاحی دوشنبه دوم اسفند ساعت ۱۵ در محل حادثه بمباران پناهگاه پارک شیرین کرمانشاه رونمایی می‌شود.