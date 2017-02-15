تذکر ۲ نماینده درباره وضعیت بحرانی کوله بران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در پایان جلسه علنی امروز مجلس و با ارائه تذکر شفاهی با اشاره به مشکلات کوله بران در مناطق مرزی غرب کشور اظهار داشت: کول‌بران بر اثر سرمای طاقت فرسا جان خود را از دست داده اند و کسی نیست که جواب خانواده آنها را بدهد.

وی افزود: کوله بران جان خود را می دهند، اما عده ای پول‌بری می کنند؛ از رئیس جمهور می خواهم که هر چه سریعتر لایحه ساماندهی معیشت کوله بران و مرزنشینان را به مجلس ارائه دهد؛ چراکه مصوبات مجلس در قالب طرح، به دلیل بار مالی رد می شود.

عثمانی با بیان اینکه کار عده ای ناامید کردن مردم از نظام است، ادامه داد: مردمان حاشیه نشین می گویند که چرا در انتخابات و راهنمایی ما را جزو مردم حساب می کنید، اما پس از آن خارج از محدوده مردم شناخته می شویم؟

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه اظهار داشت: دولت به دور از شعار و در عمل برای رفع مشکل بیکاری و رکود کاری انجام دهد؛ در بودجه ۹۶ باید منابعی اختصاص یابد که یا شغل ایجاد شود و یا حداقل برای بیکاران مستمری در نظر گرفته شود تا از جهت روانی به آرامش برسند.

حسین زاده: رئیس مجلس کارگروهی را برای دیدن وضعیت کول‌بران به مرز بفرستد

پس از تذکر عثمانی عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده و اشنویه نیز با ارائه تذکر مشابه اظهار داشت: مجلس به دنبال تهیه طرحی است که با اختصاص ۳۰ درصد درآمد حاصل از مبادلات مرزی برای کوله بران، مشکل آنها را حل کند.

وی تاکید کرد: رئیس مجلس کارگروهی را برای دیدن وضعیت زندگی و معیشت کوله بران به مرز بفرستد تا ببینند که هر روز غروب خانواده های آنها با اضطراب بی سرپرست شدن چشم به راه بازگشت همسران و پدران خود هستند.

مطهری: مقامات قضایی و اجرایی به دنبال حل مشکلات کول‌بران هستند

پس از تذکر این دو نماینده، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره بخش پایانی جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این دو تذکر گفت: مقامات قضایی و اجرایی تدابیری را در پیش گرفته اند که انشاءالله به نتیجه می رسد و نگاه همه آنها به این دو گروه مثبت است.