به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات افراز، کتاب «تابستان در زمستان بهتر توصیف می شود» شامل نامه های هنریک ایبسن به تازگی با ترجمه علی کوچهری، توسط انتشارات افراز منتشر و راهی بازار نشر شد. این کتاب هشتادوسومین عنوان مجموعه «ادبیات، هنر و اندیشه» این ناشر است.

«تابستان در زمستان بهتر توصیف می‌شود» جمله‌ای برگرفته شده از یکی از نامه‌های شخصی ایبسن است که اشاره‌ای به تبعید خودخواسته‌اش دارد. نامه‌های منتشر شده در این کتاب-که برای نخستین بار ترجمه شده‌اند- در شناخت بیشتر و بهتر از ایبسن نقش به‌سزایی دارند. او با نگارش این نامه‌ها نه‌تنها تصویری از جنبه‌های نمایان خودش از آن‌چه انجام می‌داده است، ارائه می‌دهد بلکه تصویری از جنبه‌های بسیار خصوصی خودش، از آن‌چه فکر می‌کرده و می‌خواسته است را نیز به نمایش می‌گذارد.

به‌عبارتی دیگر، ایبسن با این نامه‌ها شیوه‌ زندگی و نوع شخصیت خودش را ترسیم کرده است. اما اگر صرف‌نظر از آخرین نمایشنامه‌اش، «وقتی ما مردگان از خواب برمی‌خیزیم»، «نامه‌هایش» به‌عنوان آخرین نمایشنامه‌ی او- که نوشتن آن حدوداً ۵۵ سال طول کشید- تلقی شوند، نمایشی است دارای یک شخصیت اصلی به‌نام هنریک ایبسن و چندین شخصیت ادبی سرشناس و غیر ادبی که تمام رخدادهای آن در اسکاندیناوی، ایتالیا و آلمان به‌وقوع می‌پیوندند.

قهرمان این نمایش، نمایشنامه‌های ملی-تاریخی، عاشقانه، فلسفی، واقع‌گرایانه را در آن زمان، روان‌شناسی و نمادین می‌نویسد. آثاری که او برای خلق آن‌ها، شیوه‌ زندگی و حتی شخصیت برخی از دوستان و آشنایان نزدیک و گاه خود را نیز الگوی کار قرار می‌دهد؛ چنان‌که شرایط سخت دوران نوجوانی و خاطرات خویش را در نمایشنامه‌ «پی‌یِر گینت» به‌عنوان الگو برای توصیف زندگی در «خانه‌ یون گینت ثروتمند» استفاده می‌کند و دوران کهولت و مرگ خود را در نمایشنامه‌ «یان گابریل بُرکمان» - که سرانجام یک مشت آهنیِ سرد، قلب او را از کار می‌اندازد- و در نمایشنامه‌ «وقتی ما مردگان از خواب برمی‌خیزیم» - بازگشت احتمالیش به ‌عالم هستی- را تصویر می‌کند تا هرآن‌چه را که توسط آدم‌های کاغذی‌اش می‌خواهد بگوید به‌ جامعه منتقل کند.

پس از خواندن نمایشِ «نامه‌هایش» این سؤال بزرگ مطرح می‌شود: اگر بر فرض محال، این خالق تئاتر مدرن در آن‌زمان- که تاحدودی مدافع حقوق برابری زنان، خواهان جهانی بدون مرز و خواهان تغییرات اساسی در ساختار آموزشی بود- به ‌عالم هستی برگردد، آیا همانند شخصیت مجسمه‌ساز در نمایشنامه‌ی «وقتی ما مردگان از خواب برمی‌خیزیم»، مورد سرزنش قرار خواهد گرفت؟

کتاب «تابستان در زمستان بهتر توصیف می شود» به تازگی با ۳۳۶ صفحه و قیمت ۳۰۰ هزار ریال منتشر شده است.