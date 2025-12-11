آثار گرانبهای علمای شیعه در تفسیر قرآن میراثی جاویدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی به همایش ملی پرچمداران تفسیر به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیمإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کَبِیرًا (الاسراء: ۹)



لازم است در ابتدای سخن از همهٔ برگزارکنندگان و شرکت کنندگان این همایش تقدیر و تشکر نمایم و امیدوارم این همایش که به منظور گردهمایی فعالان عرصهٔ تفسیر قرآن کریم برپا گردیده به اهداف مورد نظر خویش دست یابد.



تفسیر یکی از کهن‌ترین علوم اسلامی است و باید آن را از شاخصه‌های اندیشه اسلامی به شمار آورد. پیامبر اکرم و اهل بیت ایشان (صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین) پیشگامان عرصهٔ تفسیر قرآن و شارحان کلام الهی و حافظان حدود آن بوده اند و خیل عالمان و عارفان کلام وحی به دنبال آنان به کسب معارف این کتاب آسمانی و نشر آن پرداخته اند.



قرآن کریم برای هدایت مردم نازل شده و شفاء و رحمت برای مؤمنان است اما در عین حال تفسیر کلام خداوند از توطئهٔ وسوسه گران و منحرفان و کج اندیشی بی خردان در امان نبوده که این نکته کار را دربارۀ آن سخت می‌کند؛ از این رو می‌باید در تفسیر قرآن کریم با توجه به حساسیت آن در تبیین کلام خدا بیش از دیگر علوم دقّت و تتبع به خرج داد. عالمان شیعه نیز از صدر اسلام تا کنون و به تأسی از مکتب پربار اهل بیت (علیهم السلام) در کنار این ثقل به تفسیر کلام حق اهتمام خاصی داشته و آثار گرانبهایی را در این عرصه به یادگار گذاشته اند.



توصیه من به حوزه‌های علمیه و خصوصاً طلاب و فضلای جوان این است که تفسیر قرآن را در صدر فعالیت‌های علمی خویش قرار دهند و ابتدا با آشنایی با تفاسیر روان تر و سپس تأمل و دقت در تفاسیر عمیق‌تر، هم جان خویش را با این زلالِ پاک تطهیر نمایند و هم در شاخه‌های مختلف علوم دینی از آن بهره مند شوند و هم در راه هدایت مردم آن را به کار گیرند. این جانب نیز به سهم خویش از همه اندیشمندانی که تفسیر قرآن کریم را سرلوحه کارهای علمی خویش قرار داده و به تحقیق و پژوهش‌های تفسیری اهتمام داشته و هم چنین کسانی که در ترویج قرآن و تفسیر آن تلاش نموده اند بالاخص برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محسن قرائتی که سالیان متمادی در این عرصه کوشیده اند قدردانی نموده و از خداوند متعال توفیقات ایشان را مسألت می‌نمایم.