کاهش ۲۹ درصدی بارندگی در همدان نسبت به سال قبل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مرتضی عزالدین اظهار کرد: از ابتدای سال آبی تا کنون ۱۸۹ میلیمتر بارش در استان همدان بارش رخ داده که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد کمتر است.

وی با بیان اینکه میانگین بارش استان در درازمدت ۱۸۵ میلیمتر است، تصریح کرد: میزان بارش استان همدان در متوسط درازمدت ۲ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین بارش در حوزه کرخه صورت گرفته است، یادآور شد: در مجموع سال آبی ۳۸۴ میلیمتر بارش در حوزه کرخه رخ داده است که نسبت به میانگین سال های گذشته ۳۰ درصد افزایش دارد.

عزالدین افزود: کمترین میزان بارش در حوزه قهاوند بوده که ۲۳ میلیمتر طی روزهای اخیر بارش داشته و در مجموع سال آبی نیز ۱۱۴ میلیمتر بارش در این حوزه رخ داده که نسبت به میانگین ۱۹ درصد کمتر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با اشاره به اینکه ورودی سد اکباتان در حال حاضر ۸۷۰ لیتر در ثانیه است، خاطرنشان کرد: ۴۵۰ لیتر در ثانیه آب از این سد برای مصارف شرب برداشت می‌شود.

وی درباره انسداد چاه‌های غیرمجاز در استان همدان نیز عنوان کرد: از ابتدای طرح تعادل‌بخشی منابع آب در استان همدان ۲۱۶۷ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد که باعث صرف‌جویی ۲۰۰ میلیون مترمکعبی آب در استان شده است.

عزالدین با بیان اینکه بیشترین تعداد چاه غیرمجاز در شهرستان کبودراهنگ و رزن بوده است، افزود: بارش‌های اخیر به طور قطع بر بهبود منابع آبی این شهرستان‌ها تأثیر خواهد داشت اما با وجود خشکسالی‌های چند سال گذشته و برداشت‌های بی‌رویه از منابع زیرزمینی باید همچنان در برداشت آب کنترل داشت.

وی با تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف آب تصریح کرد: با توجه به بارش‌های رخ داده در تأمین آب شرب با کمک مردم و کنترل مصرف مشکلی نخواهیم داشت در بخش کشاورزی نیز وضعیت خوب است اما کماکان کنترل برداشت آب از منابع زیرزمینی را خواهیم داشت.