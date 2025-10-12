  1. استانها
  2. همدان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

معاون برنامه‌ریزی آب منطقه‌ای همدان: کاهش بارش‌ها استمرار دارد

همدان- معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: روند کاهشی بارش‌ها در سال آبی جاری در همدان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر اصغری با اشاره به برگزاری مدرسه فصلی با موضوع مدیریت خشکسالی ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های مرتبط با مهندسی منابع آب، آب و کشاورزی اظهار کرد: با توجه به کاهش محسوس بارش‌ها نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت، شرایط خشکسالی در سال آبی جاری قابل توجه است و بر اساس پیش‌بینی‌ها نیز بارش مطلوبی در پاییز نخواهیم داشت.

وی با تأکید بر اینکه راهکار مؤثر در شرایط کنونی، مدیریت مصرف آب با مشارکت مردمی است، افزود: شرکت آب منطقه‌ای همدان از تمامی طرح‌های علمی و اجرایی که به صرفه‌جویی در کل بخش‌ها منجر شود، حمایت خواهد کرد.

اصغری خاطرنشان کرد: در صورت تداوم کاهش ورودی آب به مخازن سدها، برداشت از منابع زیرزمینی تنها گزینه تأمین آب شرب خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با اعلام مهلت ثبت‌نام تا سوم آبان‌ماه، عنوان کرد: این مدرسه فصلی از ۱۷ تا ۱۹ آبان‌ماه با همکاری مؤسسه تحقیقات آب برگزار می‌شود و از دانشجویان رشته‌های مرتبط دعوت کرد تا در این برنامه علمی برای ارتقای فرهنگ مصرف بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور مشارکت کنند.

