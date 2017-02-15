اسامی ۲۰ شهر نامزد کسب عنوان پایتخت کتاب ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتاب‌خوانی، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با حضور نمایندگان بیست شهر نامزد عنوان پایتخت کتاب ایران از فعالیت‌های آن شهرها در ترویج‌ کتاب‌خوانی تقدیر کرد. شهرهای اوز، برازجان، بوشهر، تبریز، تفت، دزفول، دمق، زرند، کاشان، کنگان، شبانکاره، شهر ری، شهرضا، شهرکرد، شیراز، لاهیجان، ورامین و یزد بیست شهر نامزد کسب عنوان پایتخت کتاب ایران هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جمع رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداران ۲۰ شهر راه‌یافته به مرحله نهایی سخن می‌گفت، با بیان اینکه در ایران با سوء مصرف فرهنگی روبه‌رو هستیم و به‌سرعت نیازمند ارتقاء سطح مصرف فرهنگی و بویژه کتاب هستیم، افزود: ما برای مصرف مواد غذایی، حداقل‌هایی را تعریف کرده‌ایم، اما برای مصرف فرهنگی، برنامه‌ریزی جدی انجام نداده‌ایم. یکی از کانون‌های مهم این مصرف فرهنگی کتاب و کتابخوانی است. اگر امروز در جامعه با بحران اخلاقی، آسیب‌های اجتماعی، انگ‌زنی، افشاگری و تخریب مواجه هستیم، ریشه آن فرهنگی و ناشی از این است که در گذشته به مسائل فرهنگی کمتر توجه کرده‌ایم.

صالحی امیری افزود: با وجود همه تحولات تکنولوژیک، باز هم کتاب کماکان برای ارتقاء فرهنگ جامعه مورد نیاز است. تأثیرات ترویج کتابخوانی، کوتاه‌مدت نیست، بلکه به زمان زیادی نیاز دارد. آنچه را که در آموزش و پرورش ۳ دهه گذشته کاشته‌ایم، امروز داریم درو می‌کنیم و آنچه را که امروز در زیمنه ترویج کتابخوانی در حال کاشتن آن هستیم، ۲ دهه بعد درو خواهیم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تلاش‌های شهرهای کشور در رقابت انتخاب پایتخت کتاب ایران گفت: شهرهای شرکت‌کننده در این جشنواره، امروز کاشت نهال کتابخوانی را آغاز کرده‌اند. پس مطمئن باشید در ۲ دهه آینده، انسان‌های فرهنگی‌ای خواهند داشت. همه ما یک هدف مشترک فرهنگی داریم و آن، ایجاد یک جریان فرهنگی برای افزایش سرانه فرهنگی و مطالعه است. همه شما در این مسیر تلاش کرده‌اید و به نظر من، همه شما منتخب هستید. اینکه چه شهری به‌عنوان پایتخت کتاب معرفی شود، ملاک نیست. ملاک، شکل‌گرفتن جریانی فرهنگی در کل کشور است.

وی خطاب به مدیران شهری و فرهنگی شهرهای دوستدار کتاب گفت: کار شما، کاری بزرگ و شایسته تقدیر است. چراکه سالم‌ترین رقابت، رقابت برای دستیابی به پایتختی کتاب است که در آن حسادتی وجود ندارد، مناسبات غیر اخلاقی حاکم نیست و در یک کلام، یک رقابت سالم است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در تلاش برای انتخاب‌شدن به‌عنوان پایتخت کتاب ایران، همه شهرها یک پیام داشتند و آن، ایجاد یک جریان جوششی برای نسل جوان بود. ما در این زمنیه نیازمند ذائقه‌سنجی هستیم و باید کتاب را به شکلی ارائه کنیم که برای نسل جدید جذاب باشد. در این زمینه، توجه به شیوه‌های نوین و نگاه خلاق، اهمیت بسیار دارد.

وی افزود: ما به‌عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صرفاً وظیفه ایجاد بستر و فضای ترویج کتابخوانی را داریم اما باید کاری کنیم که این مسئولیت فرهنگی، هرچه بیشتر به نهادهای مردمی واگذار شود. وظیفه این وزارتخانه در برگزاری جشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران، سیاستگذاری، نظارت و حمایت است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شاخص‌های توسعه در جهان، نزدیکی به بیمارستان، نزدیکی به اولین ایستگاه حمل و نقل و نزدیکی به اولین کتابخانه است. شعار ایفلا در سال ۲۰۲۰ نیز، تکثیر کتابخانه‌های موبایلی است. به این معنی که مردم سراسر جهان، بتوانند با استفاده از تلفن همراه، به آرشیو کتابخانه‌های جهان دسترسی پیدا کنند. کاری که شما برای ترویچ کتابخوانی در کافه‌ها، رستوران‌ها، مترو، تاکسی تلفنی و... انجام داده‌اید، در راستای ایجاد کتابخانه‌ها کوچک سیار و پویاست و در جهت شعار ایفلا حرکت می‌کند.

در این مراسم همچنین همایون امیرزاده مشاور اجرایی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به رویکردهای معاونت فرهنگی در حوزه استان‌ها، گفت: سیاست معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این است که تهران تمام ایران نیست و خاکریز اولیه تمام فعالیت‌های ما باید در استان‌ها قرار داشته باشد. از این رو، معاونت فرهنگی از قریب به ۳ سال گذشته تا کنون، در حوزه فعالیت‌های مرتبط با استان‌های کشور، فعالیت‌های قابل توجهی را آغاز کرده است که جشنواره‌های انتخاب پایتخت کتاب ایران و روستاهای و عشایر دوستدار کتاب از جمله آنهاست.

وی افزود: ما در قالب تفاهم‌نامه با ادارات کل استان‌ها، میزان مطالبات خود را افزایش داده‌ایم. چیزی قریب به ۷۰ میلیارد تومان از بودجه‌های معاونت فرهنگی، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم، به استان‌ها تزریق شده است. اما اگر همکاری و مساعدت دیگر همراهان در حوزه‌های خارج از ادارات ارشاد نبود، ما به چنین نتابج خوب و امیدبخشی دست پیدا نمی‌کردیم.

امیرزاده گفت: در جشنواره‌های ترویج کتابخوانی رقابت خوب و مبارک فرهنگی در استان‌ها اتفاق افتاده است و ما هم در این زمینه تلاش کرده‌ایم با هدایت بودجه‌های فرهنگی به استان‌ها، شهرها و روستاهای کشور، کارهایی در این زمینه انجام دهیم. به‌عنوان مثال، در سال گذشته همکاران معاونت فرهنگی ۱۰۰۰ بسته کتاب به ۱۰۰۰ روستای کشور ارسال کردند.

دراین مراسم همچنین علی‌اصغر سیدآبادی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و کتابخوانی، به ارائه گزارش درباره فعالیت‌های این دفتر در برگزاری سه جشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران، روستاها و عشایر دوستدار کتاب و جام باشگاههای کتابخوانی کودکان و نوجوانان، درباره شهرهای حاضر در این برنامه گفت: یکی از برنامه‌های دولت تدبیر و امید، ترویج کتابخوانی است. از ویژگی‌های طرح‌های ترویجی این است که روح آینده دارد، رقابت بر سر برنامه‌هاست، شهرهای بزرگ و کوچک می‌توانند در آنها فعالیت کنند و شهردار و رئیس ارشاد، برنامه‌ها را اجرا می‌کنند. خوشحالین که امسال شهرهای کوچ، حضور فعالی داشته‌اند و می‌توانیم امیدوار باشیم که تأثیر خوبی بر ترویج کتابخوانی داشته باشد.

سیدآبادی گفت: امسال ۱۰۳ شهر درگیر جشنواره پایتخت کتاب ایران شدند و ۹۵۰ روستا نیز در جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب شرکت کردند. همچین امسال اولین دوره جام باشگاههای کتابخوانی نیز برگزار شده است که ایده آن از شهر نیشابور، دومین پایتخت کتاب ایران شروع شد و ما آن را اصلاح کردیم و گسترش دادیم که امسال در ۱۵ شهر اجرا شد. اختتامیه این جام، نهم اسفند ماه در تهران برگزار می‌شد.

وی در پایان گفت: با مشورت شهرهای نامزد و برگزیده پایتخت کتاب ایران و همچنین روستاهای برگزیده، سه شبکه «شهرهای دوستدار کتاب»، «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» و «گروههای ترویج کتابخوانی، در حال تأسیس هستند که هر سه، تحت نظارت یک ستاد اصلی فعالیت خواهند کرد و امیدواریم با مساعدت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امسال تأسیس شود.

در این مراسم همچنین جمعی از نمایندگان ادارات ارشاد و شهرداری‌های برخی از شهرهای حاضر، در سخنان کوتاهی به تشریح برنامه‌های شاخص خود در این سه رویداد ترویج کتابخوانی پرداختند.

بر اساس این گزارش، در پایان این برنامه، به این نمایندگان، لوح تقدیر و حواله کتاب اهدا شد.