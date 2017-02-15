نامزدهای انتخابات انجمن نمایش مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست اسامی کاندیداهای انتخابات انجمن نمایش شیراز منتشر شد که به ترتیب حروف الفبا و نام خانوادگی، آفرینی یوسف، آزادی دردانه ،امیری نادیا، باباملک فیروزه، ثمر داریوش، چهل تنان عباس، خواجه میرکی امیر، دبیری ایمان، زارع عبد الحمید، زرنویس بابک، سلیمانی بهمن، شفیعی سروستانی بهاره ، صادقی امیر، فرشاد محسن، فرهادی ابو الفضل، مهبودی سیروس، محمدی زهرا، وامق حمید، و هاشم زاده سید محمد هادی برای این انتخابات نامزد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات انجمن نمایش شیراز از ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۲۸ بهمن جاری در سالن های مهر و غزل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار می شود.