خانه احزاب از این پس با ساز و کار فراکسیونی اداره خواهد شد

قدرت الله حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ترکیب هسته مرکزی خانه احزاب کشور، ابراز داشت: از این پس هسته مرکزی خانه احزاب از ۳۰نفر شامل هفت نفر اصولگرا، هفت نفر اصلاح طلب، هفت نفر مستقل و ۹عضو غیر رسمی شامل سه عضو علی البدل برای هر سه طیف تشکیل خواهد شد و از این پس ساز و کار جدید خانه احزاب از طریق تاسیس دفاتر این خانه در مراکز استانی پیگیری و ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه مشی خانه احزاب از این پس به دفاتر مراکز ۳۱گانه استان های کشور ارائه خواهد شد و دفاتر استانی نیز از مشی فراکسونی شامل ۳۰نفر از هر سه طیف تشکیل خواهند شد، افزود: آئین نامه جدید خانه احزاب با حضور وزیر کشور، رئیس مجلس و مسئولان ارشد تدوین شده و طبق این آئین نامه اقدامات مرتبط با خانه احزاب کشور ابلاغ و اجرا می شود.

تمام استان ها دارای خانه احزاب خواهند شد

رئیس خانه احزاب کشور درباره رسالت های دفاتر خانه احزاب در سطح استان ها، توضیح داد: پیشرفت و توسعه هر استان با توجه به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نگاه و رسالت ویژه هر دفتر در سطح کشور است که در ترکیب آن از هر سه طیف فعال به صورت مساوی نفراتی حضور خواهند داشت.

حشمتیان یکی از رسالت های ویژه خانه های احزاب در استان ها را مقوله انتخابات پیش رو دانست و ابراز داشت: خانه احزاب در بسیج عمومی برای حضوری حماسی و همچنین پرشورتر برگزار کردن انتخابات نقشی حیاتی و رسالتی سنگین برعهده خواهند داشت.

وی با بیان اینکه تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری تمام استان های کشور دارای خانه احزاب خواهند شد، افزود: استان زنجان نخستین استانی بود که خانه احزاب در آن شعبه خود را بازگشایی کرد سپس این اتفاق مبارک در استان یزد اتفاق افتاد و امروز سمنان، به عنوان سومین استانی که دارای شعبه رسمی خانه احزاب می شود، معرفی خواهد شد که امیدواریم شاهد افزایش فعالیت های حزبی در این استان باشیم.

جمع کردن احزاب کشور در زیر یک سقف در راستای ترویج وفاق ملی

رئیس خانه احزاب همچنین گفت: استان های گیلان و خراسان به صورت خودجوش اقدام به تشکیل خانه احزاب کرده بودند که سعی داریم آنها را نیز تحت لوای خانه احزاب ایران ساماندهی کنیم.

حشمتیان با بیان اینکه جمع کردن احزاب در زیر یک سقف یکی از اقدامات خوبی است که خانه احزاب با انجام آن سعی در ترویج وفاق ملی دارد، ابراز داشت: خانه احزاب جایگاهی برای تمام احزاب و تمام عقاید است که امیدواریم بتوانیم شاهد شکوفایی و بلوغ کار حزبی در کشور باشیم.

وی با تاکید بر اینکه وفاق نخستین رسالت خانه احزاب است، گفت: احزاب در کنار یکدیگر می توانند ساز و کاری را برای ساماندهی به فعالیت های حزبی همچنین مطالبات مردمی در راستای پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تشکیل دهند که این اتفاق میمون و مبارک می تواند سرآغازی برای اقدامات حزبی در سطح کشور باشد.