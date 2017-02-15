رییس جمهور ترکمنستان بر توسعه روابط فرهنگی با ایران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، قربانقلی بردیمحمداف، رییس جمهور ترکمنستان در جلسه هیات وزیران، روز سهشنبه (۱۹ بهمنماه) از برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان استقبال کرد و در خصوص هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد فرهنگی به معاون رییس کابینه وزرا و معاون فرهنگی دستورات لازمه را صادر کرد.
در جریان جلسه هیات وزیران، خانم گلشاد مامداوا، معاون رییس جمهور ترکمنستان در امور فرهنگی و رسانههای ملی این کشور گزارش داد که در این روزها، روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عشقآباد برگزار میشود که در چارچوب آن، مردم ترکمنستان با موسیقی، صنایع دستی و فیلمهای سینمایی ایران آشنا میشوند.
قربانقلی بردیمحمداف، بعد از استماع گزارش معاون رییس کابینه وزیران در ارتباط با برگزاری روزهای فرهنگی ایران در ترکمنستان بر سهم ارزنده دو کشور در حفظ ارزشهای انسانی تأکید کرد.
رییس جمهور ترکمنستان در سخنان خود، اظهار کرد: روابط فرهنگی و بشردوستانه، شرطی مهم در تقویت و گسترش روابط بین دو کشور است. روزهای فرهنگی ایران از جایگاه مهمی در زمینه پاسداشت و آشنایی با میراث تاریخی و فرهنگی غنی و منحصر به فرد ملت ترکمنستان و ایران برخورداراست، زیرا ملت دو کشور سهم ارزندهای در حفظ ارزشهای والای انسانی دارند.
وی برگزاری روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در سطح عالی خواستار شد و در این زمینه دستورات لازم را صادر کرد.
قربانقلی بردیمحمداف بر اهتمام به میراث معنوی ملی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر در مراکز علمی و کتابخانههای کشورهای خارج از ترکمنستان، اطلاعات و نسخ خطی زیادی نگهداری میشود و بررسی و تحقیق روی آنها بسیار ضروری است.
رییس جمهور ترکمنستان تأکید کرد: این کار برای گسترش همکاری وسیع بینالمللی و نزدیکی (دوستی) ملتها کمک شایانی خواهد کرد. تمام شرایط لازم برای این کار مهم ایجاد شود و اگر برای این امور، همایشهای بینالمللی برگزار شود بسیار پسندیده است.
رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان در سخنرانی خود در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان و در ملاقاتی که با سفیر کشورمان داشت، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری موفق هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان، بر لزوم توسعه ارتباطات فرهنگی و علمی و برگزاری نشستها و کنفرانسهای منطقهای و ملی درباره شخصیتهایی چون زمخشری، خواجه یوسف همدانی، ابوسعید ابوالخیر و ... تأکید کرد.
بنابراعلام این خبر، هفته فرهنگی ایران با مشارکت وزارت فرهنگ ترکمنستان و دستگاههای فرهنگی و هنری استان فارس و با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان، ۱۸ بهمن در محل کاخ مقاملار مرکز فرهنگی دولتی این کشور در عشقآباد بر گزار شد. ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بنا به دعوت رسمی وزیر فرهنگ ترکمنستان در این برنامهها حضور داشت.
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