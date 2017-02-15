ولایتی: تقسیم بندی شیعه، سنی و کرد خلاف سیاست های ملت عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، صلاحالدین بهاءالدین دبیر کل اتحاد اسلامی کردستان عراق ظهر امروز با علیاکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار پیرامون تفرقه و تجزیه و تعصباتی که بین مسلمانان ایجاد شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و دو طرف تاکید کردند که باید در جهت معالجه و درمان این موضوع اقدام کنند.
در ادامه این دیدار، ولایتی گفت: آقای بهاءالدین در صحنه عراق و در مبارزات ضد طاغوت نقش فعال و موثری داشتند و از وحدت امت اسلامی و یکپارچگی امت اسلامی دفاع میکنند.
وی افزود: در دیدارهای مختلفی که با ایشان داشتم در رابطه با عراق و آینده این کشور بحث و تبادل نظر شد و جمهوری اسلامی ایران از یکپارچگی این کشور حمایت میکند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقسیمبندی عراق به ۳ قسمت سنی، شیعه و کرد را خلاف سیاست های ملت و دولت عراق عنوان کرد و گفت: یکی از مهم ترین دموکراسیها در بین کشورهای عربی و مسلمان در عراق است و آن ها توانستهاند بر تروریست های عراقی و ضد عراقی پیروز شوند.
ولایتی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران کماکان از دولت و ملت عراق حمایت میکند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از کشورهای منطقه که در مورد عراق دخالت میکنند، مصرانه میخواهیم دست از این کار بردارند و اجازه دهند عراق بدون هیچ دخالتی و در اتحاد کامل بین مسئولان و مردم کار خود را انجام دهند.
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