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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۹

در دیدار دبیر کل اتحاد اسلامی کردستان عراق؛

ولایتی: تقسیم بندی شیعه، سنی و کرد خلاف سیاست های ملت عراق است

ولایتی: تقسیم بندی شیعه، سنی و کرد خلاف سیاست های ملت عراق است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار دبیر کل اتحاد اسلامی کردستان عراق گفت: تقسیم‌بندی عراق به ۳ قسمت سنی، شیعه و کرد، خلاف سیاست های ملت و دولت عراق است.

به گزارش خبرنگار مهر، صلاح‌الدین بهاءالدین دبیر کل اتحاد اسلامی کردستان عراق ظهر امروز  با علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار پیرامون تفرقه و تجزیه و تعصباتی که بین مسلمانان ایجاد شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و دو طرف تاکید کردند که باید در جهت معالجه و درمان این موضوع اقدام کنند.

در ادامه این دیدار، ولایتی گفت: آقای بهاءالدین در صحنه عراق و در مبارزات ضد طاغوت نقش فعال و موثری داشتند و از وحدت امت اسلامی و یکپارچگی امت اسلامی دفاع می‌کنند.

وی افزود: در دیدارهای مختلفی که با ایشان داشتم در رابطه با عراق و آینده این کشور بحث و تبادل نظر شد و جمهوری اسلامی ایران از یکپارچگی این کشور حمایت می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقسیم‌بندی عراق به ۳ قسمت سنی، شیعه و کرد را خلاف سیاست های ملت و دولت عراق عنوان کرد و گفت: یکی از مهم ترین دموکراسی‌ها در بین کشورهای عربی و مسلمان در عراق است و آن ها توانسته‌اند بر تروریست های عراقی و ضد عراقی پیروز شوند.

ولایتی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران کماکان از دولت و ملت عراق حمایت می‌کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از کشورهای منطقه که در مورد عراق دخالت می‌کنند، مصرانه می‌خواهیم دست از این کار بردارند و اجازه دهند عراق بدون هیچ دخالتی و در اتحاد کامل بین مسئولان و مردم کار خود را انجام دهند.

کد مطلب 3908290
محمد مهدی ملکی

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