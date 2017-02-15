ترامپ مراقب باشد دولتش از هم نپاشد/ در ملت قهری نیست که آشتی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در حاشیه دیدار با دبیر کل اتحاد اسلامی کردستان عراق در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر حمایت ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا از فتنه‌گران سال ۸۸ اظهار داشت: باید به آقای ترامپ گفت که مراقب باشد این دولت تازه تاسیسش از هم نپاشد.

وی ادامه داد: چراکه این دولت تشکیل نشده دو نفر از اعضایش را از دست داد بر این اساس یا برکنار شدند یا به عناوین مختلف استعفا دادند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: دولت آقای ترامپ کوچک‌تر از آن است که برای دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف کند. جمهوری اسلامی ایران در طول ۳۸ سال گذشته نشان داده که کشوری مستقل و مبتنی بر آرای مردم است و در ۲۲ بهمن ماه امسال دیدیم که به ادعای رسانه‌های غربی و آمریکا مردم حضوری پرشور بیشتر از سال گذشته داشتند که این تو دهنی محکمی به اظهارات و اقدامات ترامپ است.

ولایتی تاکید کرد: بهتر است آقای ترامپ از دولت‌های قبلی آمریکا درس عبرت بگیرد. جمهوری اسلامی ایران به آرای مردم متکی است و با انقلاب خود حکومت رضاشاهی را پایان داد. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر، قدرت اول منطقه است و با این یاوه‌گویی‌ها از مواضع حقه خود دست بر نمی‌دارد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره سفر حسن روحانی رئیس جمهور به کشورهای منطقه گفت: اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط با کشورهای همسایه است و این سفر ارزشمند و ملی است که در جهت توسعه روابط با همسایگان صورت می‌گیرد و مشترکات زیادی بین ایران، کویت و عمان وجود دارد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری درباره مذاکرات آستانه گفت: تا زمانی که این مذاکرات در چارچوب اصول مورد قبول دولت و ملت سوریه است، مورد قبول جمهوری اسلامی خواهد بود. این مذاکرات باید در جهت تامین صلح عادلانه صورت گیرد.

ولایتی افزود: تمامیت ارضی سوریه باید حفظ و به مشروعیت دولت این کشور نیز احترام گذاشته شود و معارضینی مثل ترکیه و عربستان که علیه دولت و ملت این کشور سلاح به دست گرفته‌اند، دست از این کار بردارند و اگر این شرایط حاصل شود ادامه مذاکرات آستانه در جهت برقراری صلح در سوریه مفید است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری همایش فلسطین نیز تصریح کرد: یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از اصول مبارزاتی فلسطین و حمایت از گروه های جهادی این کشور است. برگزاری این اجلاس دو سالانه یک اقدام سیاسی، منطقه‌ای و جهانی و اقدام ارزشمند است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مطرح شدن طرح آشتی ملی در کشور خاطرنشان کرد: آشتی ملی بین کسانی است که با یکدیگر منافع مختلف دارند و با هم در تضاد هستند. همه ما زیر پرچم جمهوری اسلامی و لوای مقام معظم رهبری هستیم و قهری وجود ندارد که بخواهیم آشتی کنیم.