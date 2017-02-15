توضیح رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره رای جنجالی فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که کمیته انضباطی پس از بررسی شکایت تیم فوتسال دانشگاه آزاد مبنی بر حضور غیر مجاز مهدی زاهدی در تیم یاسین پیشرو قم، نتیجه دیدار دو تیم را ۳ بر صفر به سود دانشگاه آزاد اعلام و حتی تیم یاسین پیشرو را به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

زاهدی در حالی برای یاسین پیشرو بازی کرده بود که سازمان لیگ فوتسال کارت و مجوز بازی اش را صادر کرده بود.

کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ فوتسال به خبرنگار مهر، گفته بود: «بازیکنی که در تیم دانشگاه آزاد حضور داشت، تسویه حسابش را ارائه داده و هیات فوتبال تهران هم خروجی این بازیکن را صادر کرده است. زاهدی بعد از این اقدامات با تیم یاسین قرارداد بسته است و کارش قانونی بوده است ... چیزی که می توانم بگویم این است که قرارداد این بازیکن قانونی است و نقص ندارد. ما هم روی همین حساب کارتش را صادر کردیم. حتی حاضرم این قرارداد را در اختیار هر کسی که می خواهد قرار بدهم.»

با وجود اظهارات سلیمانی، اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می گوید مدارکی که باید برای این بازیکن ارائه می شده، درست نبوده است.

حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه سازمان لیگ فوتسال اعلام کرده مدارک زاهدی برای حضور در تیم یاسین نقص ندارد، گفت: اگر مقامات کمیته فوتسال ابهامی دارند، از ما تقاضا کنند تا توضیحاتمان را بدهیم ولی رای ما روشن است.

رئیس کمیته انضباطی درباره اینکه با وجود تاکید شما، چرا سازمان لیگ برای بازیکن یاسین پیشرو کارت بازی صادر کرده است؟ گفت: وظیفه تیم ها این است که مدارک واقعی ارائه بدهند. اگر فردی کپی مدارک دستکاری شده در اختیار همکاران ما بگذارد ، انتظار نداریم همکاران ما به عنوان مثال در کمیته فوتسال مثل پلیس بتوانند آنرا تشخیص بدهند. مقامات تیم ها باید مدارک درست ارائه بدهند اما در این مورد، در دادن مدارک بازیکن خود صحیح عمل نکردند. آنها باید رضایت تیم سابق بازیکن را می آوردند ولی توافق نامه دیگری ارائه کردند و برای همین این رای را صادر کردیم.