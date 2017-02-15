شناسایی ۳۸۹ خوشه صنعتی/ امضای تفاهم نامه با ۱۷ کشور بعد از برجام

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی در مراسم رونمایی از کتاب میراث داران سوهان و امضای تفاهم نامه شرکت شهرک‌های صنعتی قم و اتحادیه سوهان و حلوایی که بعد از ظهر چهارشنبه در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، بااشاره به اهمیت استقرار خوشه‌های صنعتی به منظور رشد و توسعه صنعت وتحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: ۳۸۹ خوشه صنعتی در کشور و ۶ خوشه صنعتی تا به امروز در استان قم شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه ویژگی‌های بسیار مثبتی این خوشه‌ها در توسعه صنعت خواهند داشت، افزود: این خوشه‌ها در بحث تعاون صنعتکاران نقش بسیار با اهمیتی دارند که کار بسیار سخت و زمانبری است و علاوه بر این در تأمین مالی و بازار صنایع و ایجاد نشان تجاری مؤثر هستند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: نزدیک به ۶۰ اتحادیه صنفی و هزار واحد صنعتی در استان قم مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به اهمیت برقرار کردن نام و نشان تجاری واحد و زنجیره وار کردن حرکت واحدهای صنعتی، افزود: خوشه‌های صنعتی می‌تواند تعامل لازم بین این واحدها را ایجاد کنند، در استان قم در این ۶ خوشه ظرفیت ایجاد این تعامل دیده شده است که می‌تواند افزایش پیدا کند.

تأکید بر شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی

یزدانی شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی را یکی از سیاست‌های سازمان بنگاه‌های کوچک برشمرد و افزود: با ایجاد این خوشه‌ها در هزینه‌ها صرفه جویی شده و در تسهیل فروش محصول نیز مؤثر است.

وی با بیان اینکه تمام هزینه‌های آموزش در حوزه مهارتی، کاربردی و نظری را در عرصه صنعت فراهم خواهیم کرد، افزود: در استان قم مرکز علمی کاربردی فعال است و نیاز داریم که یک رشته تحصیلی در این رابطه تدوین شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نمایشگاهی، تصریح کرد: با تفاهم نامه‌ای که با شرکت نمایشگاه‌های ایران داریم تخفیف ۵۰ درصدی حضور در نمایشگاه‌ها پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه بعد از برجام با ۱۷ کشور تفاهم‌نامه برای برگزاری نمایشگاه امضا شده است، تصریح کرد: از ۴ بازار مهم ایران از جمله چین، عراق، افغانستان و روسیه دائماً رایزنان اقتصادی در حوزه‌های مختلف به کشور فرستاد می‌شوند.

یزدانی با اشاره تفویض اختیار به هیئت مدیره استانی از سال آینده، اظهار کرد: یکی از رموز موفقیت خوشه‌ها نشان تجاری وبرند است که فعالان یک عرصه صنعتی تحت عنوان یک نام در کشور مطرح شوند.

ایران جزو ۱۰ کشور بزرگ دنیا در حوزه سنگ‌های تزئینی است

وی با بیان اینکه ایران جزو ۱۰ کشور بزرگ دنیا در حوزه سنگ‌های تزئینی توانسته است ۱۷۰ میلیون دلار صادرات داشته باشد، تأکید کرد: برزیل با برند سازی و عرضه تنها یک نوع سنگ مرمریت توانست چندین برابر میزان صادرات ما فروش داشته باشد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به تعامل با فرابورس و بورس کالا، افزود: اولین مشکل بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های کوچک تأمین اعتبار اولیه است، واحدها در استقرار تأمین منابع خود با مشکل مواجه هستند که به منظور تأمین این اعتبار با فرابورس تفاهم نامه امضا شده است.

وی با اشاره به معرفی ۸۹ بنگاه کوچک به فرابورس، افزود: در بورس کالا هم به منظور فراهم شدن شرایط فروش کالا تفاهم نامه امضا شده است.

یزدانی با اشاره به اینکه وسعت اراضی صنعتی استان قم ۳۷۰۰ هکتار است، تأکید کرد: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و اهمیت فرهنگی و زیارتی ظرفیت توسعه بیش از این در عرصه صنعت دارد.