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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۰۵

اولین سیمرغ‌های سینمایی تقدیم موزه آستان قدس رضوی شدند

اولین سیمرغ‌های سینمایی تقدیم موزه آستان قدس رضوی شدند

اولین سیمرغ های سینمایی تقدیم گنجینه موزه آستان قدس رضوی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نمایش و تقدیر از فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» امشب ۲۷ بهمن درحرم مطهر رضوی و آستان مقدس رضوی برگزار شد.
در این همایش که فعالان فرهنگی خراسان رضوی حضور داشتند، با موافقت آیت الله رئیسی تولیت آستان قدس، سید محمود رضوی تهیه کننده فیلم، ۵ سیمرغ جشنواره فیلم فجر را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.
این اولین بار است که یک فیلم سینمایی در حرم مطهر رضوی، اکران و تهیه کننده آن توفیق دارد سیمرغ های خود را به گنجینه آستان قدس رضوی اهدا کند.
از این پنج سیمرغ، ۳ سیمرغ متعلق به فیلم «ماجرای نیروز» است که در جشنواره سی و پنجم فجر اهدا شد. دو سیمرغ نیز متعلق به فیلم های «دهلیز» و فیلم «درباره الی» بوده است.
کد مطلب 3908608

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