به گزارش خبرگزاری مهر ، جلسه نمایش و تقدیر از فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» امشب ۲۷ بهمن درحرم مطهر رضوی و آستان مقدس رضوی برگزار شد.

در این همایش که فعالان فرهنگی خراسان رضوی حضور داشتند، با موافقت آیت الله رئیسی تولیت آستان قدس، سید محمود رضوی تهیه کننده فیلم، ۵ سیمرغ جشنواره فیلم فجر را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.

این اولین بار است که یک فیلم سینمایی در حرم مطهر رضوی، اکران و تهیه کننده آن توفیق دارد سیمرغ های خود را به گنجینه آستان قدس رضوی اهدا کند.

از این پنج سیمرغ، ۳ سیمرغ متعلق به فیلم «ماجرای نیروز» است که در جشنواره سی و پنجم فجر اهدا شد. دو سیمرغ نیز متعلق به فیلم های «دهلیز» و فیلم «درباره الی» بوده است.